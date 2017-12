Se billedserie Så smukt tager julemøllen sig ud i mørket på Torvet i Hillerød. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ikonisk julemølle hærget af graffiti

Hillerød - 23. december 2017

Julen har fået et kedeligt aftryk i Hillerød, hvor ukendte gerningsmænd natten til lørdag har hærget byens kendte julemølle, der troner fra toppen af Torvet.

Den enorme mølle er blevet overmalet med graffiti og spreder lige nu alt andet end julehygge, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg er både frygtelig skuffet og voldsomt irriteret over, at nogen kan finde på at gøre det her, og så mod julemøllen, der er et nærmest ikonisk vartegn for julen i Hillerød, siger direktør i erhevrvsorganisationen C4, Erik Helmer Pedersen.

Julemøllen er et meget stærkt omdrejningspunkt for julen i Hillerød. Møllen var først gang en del af julen helt tilbage i 1934, da snedkermester Oluf Rosbæk byggede og forærede den til byen. Julemøllen har stået flere forskellige steder i byen, har været afbilledet på julekort og har de seneste år været fast startsted for Den Levende Julekalender, der gennem hele december sætter sit præg på gadebilledet i Hillerød.

- Jeg synes, det er helt unikt, at Hillerød har den julemølle. Vi møder gennem hele december bedsteforældre ved julemøllen, hvor de fortæller deres børnebørn, at de også selv som børn har stået og kigget ind af møllens vinduer, fortæller Erik Helmer Pedersen.

Den oprindelige mølle gik dog til ved en brand, men en ny blev indviet i 1978, bygget af tømrermester Kaj Nielsen og betalt af Hillerød Kommune for den nette sum af 100.000 kroner. Siden har møllen - næsten - hvert år været en del af juleudsmykningen i Hillerød. De seneste år har et særligt Julemøllelaug sørget for både vedligeholdelse, opsætning og nedtagning af møllen,

- De frivillige har for et par år siden malet hele møllen, og det skal vi så i gang med igen efter det her. Det er bare så irriterende, for vi trækker i forvejen meget på de frivillige, og jeg kan altså ikke forstå, at nogen kan have så meget imod julen, at de går ud og laver hærværk på den her måde.

Erik Helmer Pedersen oplyser, at hærværket er anmeldt til Nordsjællands Politi, og at der tæt på møllen er fundet en spraydåse, som også vil blive afleveret til politiet, som kan spore evt. DNA på dåsen,

- Og er der nogen, der ved nogetsomhelst om det her hærværk, så vil jeg gerne opfordre til, at de henvender sig til politiet med tip, siger Erik Helmer Pedersen.

Trods hærværket fortsætter Den Levende Julekalender søndag den 24. december med start kl. 11 fra netop Julemøllen. Dagens tur i selskab med levende nisser går til Café Slotsbio i Frederiksværksgade.