En 37-årig mand blev anholdt to gange natten til søndag, efter at han havde forsøgt at stjæle varer fra 7-Eleven-butikken på stationen. Arkivfoto

Ihærdig butikstyv anholdt to gange på samme nat

Den 37-årige mand, der er uden kendt adresse, forlod ved 1-tiden butikken med en flaske rødvin uden at betale for den. Personalet kontaktede politiet, der kort efter fik fat i den 37-årige mand. Han blev anholdt og sigtet for butikstyveri, ligesom han samtidig blev bedt om ikke at vise sig i butikken igen, oplyser Nordsjællands Politi.