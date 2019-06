Igen protester mod nye grusgrave

I 2018 fik regionen foretaget råstofboringer på området ved Skævinge, og undersøgelserne viser, at der under et lerlag findes 3,5 millioner kubikmeter sand, som kan bruges til bundsikringsmateriale og fyldsand. Derfor foreslår regionen nu, at området får status af graveområde i den kommende Råstofplan 2020.

- Vi vil gerne igen påtale over for regionen, at vi stadig mener, at graveområdet ikke skal placeres ved Skævinge. Selv om området er blevet mindsket, så mener vi stadig, at det ligger det det forkerte sted. Det skal ikke ligge i Skævinge, det er for bynært, og infrastrukturen er ikke til, at lastbiler kommer kørende igennem. Derudover er der naturen, der skal tages hensyn til. Der er omkringliggende områder, som er udpeget, som jeg synes er gode, og vi skal bibeholde dem i stedet for at komme for tæt på byerne, fortæller Dragan Popovic, næstformand i Natur, Miljø og Klimaudvalget.