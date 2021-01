Udviklere er interesseret i at bygge i området mellem Ny Hammersholt og Allerød, og det forsøger DN at sætte en stopper for -- de ønsker at frede området. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Idyllen er truet: Naturfredningsforening vil stoppe byggeri

Ny Hammersholt: Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Hillerød er i gang med at undersøge muligheden for at frede et naturområde, hvor smukke udsigter risikerer at forsvinde, og grænsen mellem by og land blive udvisket, hvis nye byggeprojekter får lov at vinde frem.