Idrætslivet i Hillerød blev hyldet fredag aften, da Hillerød Kommune holdt Idrættens dag. Her blev tre priser uddelt, og Nicole Holm Splittorf (i midten) fra FIF Hillerød Orientering løb med Idrætsprisen, mens Ola Lindberg (th.), cheftræner i HGI Bordtennis, modtog trænerprisen. Årets Idrætsleder blev Karsten Funder fra FIF Hillerød Orientering, og formanden for klubben, John Søndergård (tv.), modtog prisen på hans vegne. Her ses prisvinderne sammen med Hanne Kirkegaard (V), der er formand for Idræts- og Sundhedsudvalget, og borgmester Kirsten Jensen (S). Pressefoto

Idrætsstjerner blev hyldet

Hillerød - 20. januar 2020 kl. 13:40 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var stolthed og glæde, da Hillerød Kommune fredag uddelte priser til tre personer inden for idrætslivet, som hver især har gjort sig særligt godt bemærket.

20-årige Nikoline Holm Splittorff fra FIF Hillerød Orientering modtog Idrætsprisen efter et mildest talt imponerende 2019. Her overgik hun nemlig alles og sine egne forventninger og vandt syv EM- og DM guldmedaljer, en VM-sølvmedalje, to DM-guldmedaljer, to DM-sølvmedaljer og en DM-bronzemedalje i Mountainbikeorientering.

- For godt to år siden, var du en meget dygtig orienteringsløber. Men en skade sendte dig op på cyklen, og på under to år er du blevet både Europa- og verdensmester. Endda mange gange. Det er jo nærmest ikke til at forstå, at man kan vinde så meget. Du er drevet af en ukuelig vilje og et helt særligt talent, og dem, der er omkring dig, kender dig som sød, hjælpsom og meget vellidt, sagde borgmester Kirsten Jensen (S), som overrakte prisen til Nikoline Holm Splittorff.

Der var dog også priser til henholdsvis både en idrætsleder og en træner. Ola Lindberg, der er cheftræner i HGI Bordtennis, løb med Trænerprisen.

- Ola har i år været ansat som cheftræner i 23 år, og han er den væsentligste årsag til, at HGI Bordtennis er gået fra motionist til eliteklub. Hans flid, engagement, kærlighed til sporten og ønske om at gøre sine elever til de bedste i Danmark, er helt fantastisk at opleve. Og at han samtidig har kunnet formå at holde motivationen oppe i så mange år, er ikke mindre end helt enestående, lyder det i indstillingen af Ola Lindberg, som fik Trænerprisen overrakt af Jørgen Nielsen, der er formand for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger.

Endelig løb Karsten Funder fra FIF Hillerød Orientering med Idrætslederprisen. Denne blev overrakt af Hanne Kirkegaard, formand for Idræts- og Sundhedsudvalget. I indstillingen af Karsten Funder har FIF Hillerød Orientering særligt rost hans evne til at tænke nyt.

- Selvom Karsten har passeret de 70, så ligger han ikke på den lade side og er stadig et stort aktiv for klubben med hans mange initiativer til gavn for de mange, skriver bestyrelsen i FIF Hillerød Orientering i indstillingen.

Klubbens formand John Søndergård modtog prisen på vegne af Karsten Funder, der ikke selv kunne være til stede ved festlighederne i Royal Stage fredag.

Udover de tre prismodtagere blev omkring 200 idrætsudøvere fra foreningerne i Hillerød Kommune hædret og modtog en medalje.