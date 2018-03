Se billedserie Rebekka Dahl blev årets vinder af Idrætsprisen. Foto: Daniel Dalsgaard

Idrætsprisen gik til ju-jutsu-pige

Hillerød - 16. marts 2018 kl. 20:08 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De førende udøvere fra Hillerød Ju-Jutsu Klub er godt med, når det handler om uddeling af Idrætsprisen. Sidste år gik den til Mikkel Willard, og i år er turen kommet til klubkammeraten Rebekka Dahl.

Hun fik overrakt prisen af borgmester Kirsten Jensen (S) i FrederiksborgCentret, som vanen tro dannede ramme om den årlige prisuddeling til byens idrætsfolk.

Det er Udvalget for Idræt og Sundhed som i samarbejde med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger hædrer alle dem, der gør en forskel rent sportsligt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Rebekka Dahl får først og fremmest Idrætsprisen for sin guldmedalje ved World Games i Polen sidste sommer, men også for andre topresultater i sin idrætsgren samt for sit arbejde som ulønnet træner for et begynderhold for 10-14-årige i Hillerød. Samtidig med at hun får passet sine studier og sin træning, bl.a. på landsholdet.

21-årige Rebekka Elisabeth Ziska Dahl, som er hendes fulde navn, fremhæves for sit drive, sin indsats samt vilje til at give af sig selv og bliver i indstillingen til prisen kaldet en målrettet lille fighter, som har vist verden, at man godt kan blive den bedste, selv om man kommer fra Danmark og ikke har en sportskontrakt i ryggen.

Udover Idrætsprisen, der gives til den, der har ydet årets største præstation, blev der uddelt to andre priser, ligesom ca. 220 sportsudøvere fra foreningerne i Hillerød blev hædret for deres sportspræstationer i 2017.

Idrætslederprisen gik til Lars Broch Christensen fra Hillerød Golf Klub, og den blev overrakt af Hanne Kirkegaard (V), der er formand for Udvalget for Idræt og Sundhed, og så gik trænerprisen til Peter Treldal og Anette Wiingaard fra Hillerød Judo Klub. Prisen blev overrakt af Jørgen Nielsen, formand for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger.