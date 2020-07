Se billedserie Taget er i dårlig stand, og der skal bygges en helt ny tagkonstruktion på idrætshallen i Skævinge. Foto: Tommy Verting

Send til din ven. X Artiklen: Idrætshal skal have nyt tag for over 8 millioner kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idrætshal skal have nyt tag for over 8 millioner kroner

Der trænger vand ind i sportshallen i Skævinge. Det giver mening at udbedre, når hallen skal omdannes til nyt idrætshus.

Hillerød - 22. juli 2020 kl. 05:27 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taget på idrætshallen i Skævinge er i så dårlig stand, at det skal gennemrenoveres inden for en kort årrække.

Der trænger vand ind, som med tiden risikerer at ødelægge gulv, loft og tekniske installationer.

Til de kommende budgetforhandlinger skal byrådet derfor se, om de kan finde de 8,3 millioner kroner, det vil kræve at demontere det meste af taget og loftet for at bygge en ny konstruktion.

Hallen er i forvejen udset til at blive gennemgribende omdannet med projektet Skævinge Kultur- Idræts- og Fritidshus, og kan man lave tagrenoveringen i samme ombæring, som forvaltningen anbefaler, så vil det være billigere, end hvis man venter. Da vil det koste to millioner mere.

Taget er udført i eternitskifer med asbest i 1963 og har holdt noget længere end de forventede 40 år.

I 2018 blev der afsat 1,2 millioner kroner til udskiftning af tagpladerne, men projektet blev stoppet, fordi det ikke var tilstrækkeligt.

Sund fornuft I Skævinge venter man spændt på, at det nye hus står færdig. Det bliver ikke før 2022, og projektet har mødt flere udfordringer undervejs.

I marts kom det frem, at der manglede knap fire millioner kroner til at realisere projektet som planlagt, og nogenlunde samtidig gik totalentreprenøren B. Nygaard Sørensen konkurs.

Lasse Petersen er formand for Idrætsforeningen Skjold Skævinge og fortæller, at de håber på økonomisk hjælp fra flere fronter.

- Vi har sendt en ansøgning til Nordeafonden, og jeg ved, der også er spurgt om ekstra midler hos kommunen. Det afventer vi stadig svar på. Vi håber, det kan lykkes. Vi kan se så mange positive ting for lokalsamfundet ved, at det her kommer op at stå, og vi glæder os.

Han forventer, at taget bliver renoveret i forbindelse med etableringen af det nye hus.

- Det er klart, at når man er i gang med at bygge det, så vil det give god mening at tage taget med. Det er ren og skær sund fornuft, men også en absolut nødvendighed, siger Lasse Petersen.

Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus kommer efter planen til at koste 40 millioner kroner foruden renoveringen af haltaget.