Idrætsforeninger skal have bedre vilkår

Hillerød - 22. oktober 2019 kl. 05:04 Af Camilla Bjørkman

Udfordringer med at tiltrække nye medlemmer, frivillige og holdledere er hverdag for mange af kommunens idrætsforeninger. Samtidig efterlyser foreningerne renoveringer at de eksisterende idrætsfaciliteter, ligesom der er behov for at bygge helt nye idrætsfaciliteter.

Det er nogle af de ting, der er kommet frem i en ny spørgeskemaundersøgelse, som kommunen har sendt ud til foreningerne, 42 foreninger har svaret, hvilket svarer til 36 procent.

I 2013 gennemførte Danmarks Idrætsforbund (DIF) en større spørgeskemaundersøgelse af idrætsforeningernes rammer og vilkår i 93 af landets 98 kommuner. Samme undersøgelse blev gentaget i 2017. Samlet set placerede Hillerød Kommune sig på en 86. plads i 2017, og gik en plads frem sammenlignet med undersøgelsen i 2013. Og nu har Hillerød kommune så fået lavet sin helt egen lokale undersøgelse.

- Man skal ikke være så bange for at spørge, for nogle ting ved vi simpelthen ikke. Det er en god kultur at spørge så tit som muligt. Der er nogle ting, som vi helt oplagt kan høste, siger formand for Idræt- og Sundhedsudvalget, Hanne Kirkegaard (V).

Hun er langt fra tilfreds med Hillerød kommunes dårlige placering i undersøgelsen fra 2017. Men hvor Hillerød kommune bør ligge er svært at sige.

- Det vigtige er, at vi udvikler os i en positiv retning. Det kunne være fedt, hvis vi tog nogle kvantespring, men det hænger nok sammen med de midler, der bliver tildelt.

27 procent mener i undersøgelsen, at de eksisterende bygninger trænger til at blive renoveret. Omkring 19 procent mener, at der skal bygges nyt. 43 procent er uenige eller meget uenige i, at idrætsområdet prioriteres højt økonomisk i kommunen. 62 procent har svaret, at en af foreningernes vigtigste opgaver de næste år er at få flere medlemmer, mens over halvdelen har svaret, at det er at rekruttere og fastholde frivillige ledere og trænere.

- Vi ved godt, at der er stort behov for renoveringer, men der er også en pæn besvarelse på, at man vil have nyt. Vi har bedt om en oversigt fra kommunens ejendomsafdeling. Vi har brug for en prioriteret liste over de planer, de arbejder på, og så skal vi se, om vi kan lave om på prioriteringerne. Vi ved også godt, at det skal være nemmere at være frivillig. Det er en bekymring at skaffe og fastholde frivillige, og vi skal undersøge, hvordan vi som udvalg være med til at understøtte det, siger Hanne Kirkegaard og tilføjer:

- Jeg har en drøm om, at foreningerne har en »one point of contact«. Det er svært at være forening og finde ud af, hvad man skal gøre for at finde en vej ind til kommunen. Den del kunne vi udvikle os på, siger Hanne Kirkegaard.