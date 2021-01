Se billedserie Den online træning, som sender via Firmaidræt Hillerøds Facebookside er et nyt tiltag, som foreningen har givet sig i kast med under corona-nedlukningen. Her tjekker centerchef Lotte Reffs teknikken. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Idrætsforening nægter at give op - satser på nye tilbud

Op på hesten igen: Coronasituationen er hård for idrætslivet. Men der er nye veje at gå.

Hillerød - 25. januar 2021 kl. 11:53 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Foreningslivet og idrætsforeningerne har i månedsvis kæmpet en hård kamp, mens samfundet mere eller mindre har været lukket ned på grund af corona.

Men hos Firmaidræt Hillerød har alt ikke bare været surt. Foreningen, der trods navnet henvender sig til alle, også privatpersoner, har under nedlukningen været tvunget til at tænke kreativt og anderledes. For der er andre muligheder for at være aktiv i dagligdagen, udover at løbe eller cykle en tur, mener formand for Firmaidræt Hillerød, Peder Bisgaard.

- Det er svært at være forening i øjeblikket, men vores erfaring er, at der er foreninger - blandt andet vores, som er alsidig - som siger, at vi skal videre og opfinde noget nyt. Firmaidræt gik hurtigt ind på det virtuelle. Vi skal vise, at vi stadig er her og opfordre folk til at holde sig i gang, siger Peder Bisgaard.

Flere er blevet inaktive En rapport fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 38 procent af dem, der var idrætsaktive før coronanedlukningen, er stoppet med at dyrke sport og motion under coronanedlukningen, og det er et problem, der skal gøres noget ved, mener Peder Bisgaard.

- Vi er en del af de kommunale indsats med Bevæg Dig For Livet, og vi har forpligtet os til at få flere medlemmer og flere til at bevæge sig. Det er meget vigtigt, at folk stadig holder sig i gang, og nu er det deres eget ansvar at få det gjort. Vi har derfor heller ikke været bange for at prøve noget nyt, og jeg tror, vi er en af de mest innovative foreninger i Hillerød, selvom vi har meget konkurrence, fordi der er så mange andre idrætsforeninger i kommunen, siger Peder Bisgaard.

Gratis virtuel træning Firmaidræt Hillerød har blandt andet igangsat Mobil Motion med tilbud om gratis udlån af spinningcykler og træningskit samt tilbud om at følge Dansk Firmaidrætsforbunds daglige livestreaminger »10-i-12« klokken 11.50 hver dag med lette motionsøvelser og nye alternative out-door tilbud. Foreningen har også sat gang i »Firmaidrættens Virtuelle Træningssal«, hvor der hver mandag, tirsdag og torsdag streames yoga, spinning og Motion Mix, som alle kan være med til helt gratis.

Firmaidræt Hillerøds centerchef Lotte Reffs fortæller, at det ikke er vigtigt, hvor mange, der er med hver gang.

- Vores succeskriterie er ikke, at der er 100 med hver gang, vi har for eksempel Motion Mix på Facebook. Vi håber, at dem, der tidligere mødte op på de fysiske hold, er med, og så kan vi jo se, at der også er mange andre på, og det er jo bare fedt, siger hun.

Derudover er der nye ting med kollegamotion på vej:

- Vi har et samarbejde med Hillerød Kommune og dens medarbejdere om »hjemmetræning« - et koncept som vi er i dialog med C4 om, således at hele C4-netværket kan få glæde af det - både de hjemsendte medarbejdere men også de virksomheder, der er i gang med for eksempel at booke en digital instruktør eller et webinar om, hvordan man starter Kollegamotion op på en arbejdsplads - alt sammen gratis tilbud, siger Peder Bisgaard.

Udemotion er fremtiden De mange nye tiltag er noget, som foreningen vil arbejde videre med - også når vi igen må mødes og træne indenfor, fortæller Lotte Reffs.

- Når vi kommer tilbage, er der nok stadig nogen, der ikke vil ind i en sal og stå og svede sammen. De vil nok i stedet være udenfor, og derfor vil det være fornuftigt at kigge på, om vi kan starte noget nyt op, siger hun.

De mange nye ideer og tiltag betyder også, at foreningen har behov for nye instruktører.

- Vi efterlyser løbende alle former for instruktører til alle former for træning og idræt. Her kan man i den grad være med til at styrke foreningslivet og være med til at samle Hillerød i foreningslivet igen, siger Peder Bisgaard.

Teams tager ting i opløbet Også på bestyrelsesniveau har man - ligesom mange andre - lært, at meget kan ordnes via online møder, der kan planlægges med kort varsel. Men Peder Bisgaard understreger, at selvom man givetvis vil fortsætte med de online møder efter coronapandemien, så er der også ting, der kræver, at man ser hinanden i øjnene.

- Vi har under covid-19 lært at holde korte koncentrerede møder indkaldt med kort varsel. Kort sagt taget fat om problemstillingerne meget hurtigt uden at skulle vente en månedstid til næste aftalte møde - og dermed har vi kunnet tackle mange ting i opløbet. Vi kan aldrig nøjes med online møder, men jeg tror, at de vil kunne erstatte nogle af møderne, siger Peder Bisgaard.

