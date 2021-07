En 24-årig mand fra Hillerød er blevet idømt tre år og fem måneders fængsel for voldtægt af en 21-årig kvinde. Efter anmeldelsen af voldtægten samlede Nordsjællands Politi spor ved parkeringspladsen i Ny Hammersholt. Foto: Byrd/Steven Knap Foto: Steven Knap

Send til din ven. X Artiklen: Idømt flere års fængsel for voldtægt på p-plads: Her er dommen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Idømt flere års fængsel for voldtægt på p-plads: Her er dommen

En 24-årig mand fra Hillerød er blevet idømt fængsel for voldtægt af en 21-årig kvinde på en parkeringsplads i Ny Hammersholt. Den dømte og hans forsvarsadvokat ankede dommen på stedet.

Hillerød - 10. juli 2021 kl. 05:55 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Flere af dem, der sad på tilskuerrækkerne, holdt vejret, da en 24-årig mand fra Hillerød fredag blev idømt flere års ubetinget fængsel for voldtægt af en 21-årig kvinde på en parkeringsplads i Ny Hammersholt en fredag morgen i slutningen af februar. Manden blev også pålagt at betale en erstatning til kvinden på 128.165 kroner. Det afgjorde Retten i Hillerød fredag eftermiddag. Manden fik i alt tre år og fem måneder bag lås og slå.

- Vi mener alle tre, at du er skyldig. Vi mener, at (offerets) forklaring fremstår troværdig, og at flere beviser fra gerningsstedet matcher hendes forklaring, sagde dommer Kristian Lind Jensen på vegne af de tre dommere, der dømte sagen.

Længden på dommen var der imidlertid uenighed om. En dommer mente, at den 24-årige skulle idømmes en straf på tre år og ni måneders fængsel, mens de to andre dommere mente, at straffen skulle lyde på tre år og fem måneders fængsel. Derfor endte dommen, som flertallet af dommerne mente, at den skulle, på tre år og fem måneders ubetinget fængsel.

- Der ankes med påstand om frifindelse, sagde forsvarsadvokat, Rune Wiborg, efter at den 24-årige og forsvarsadvokaten havde drøftet dommen.

Forskellige historier Sagen har strukket sig over to retsdage. Tirsdag, hvor sagen gik i gang, afgav både den 21-årige kvinde og den 24-årige mand forklaring.

De forklarede begge to, at de havde mødt hinanden til en fest i Birkerød natten til fredag den 26. februar, og at de kun kendte hinanden perifert. Efter festen kørte den 24-årige kvinden, hendes veninde og en anden mand hjem. Veninden blev sat af først, efterfølgende blev manden sat af, og derpå var det kun kvinden og den 24-årige, der var tilbage i bilen, som endte med at holde ind på parkeringspladsen ved Ny Hammersholt.

Manden forklarede, at han holdt ind på p-pladsen, fordi kvinden var meget beruset og var blevet dårlig. Han forklarede, at det var kvinden, der lagde op til samleje, og at han spurgte hende om samtykke fire gange, hvor hun sagde ja, inden de havde samleje på bagsædet af bilen.

Kvindens forklaring var en helt anden. Hun forklarede blandt andet, at den 24-årige havde sagt, at han ikke ville køre hende hjem, før de havde hygget, og at han havde truet med at dræbe hendes familie. Hun forklarede, at hun blev voldtaget både vaginalt og analt, og at den 24-årige også tvang hende til oralsex.

Afgørende forklaring Den 21-årige kvinde var ikke til stede ved domsafsigelsen. Men hendes forklaring fra i tirsdags blev afgørende for sagens udfald.

- Efter min mening har den tiltalte gjort sig skyldig i de anklager, der står i anklageskriftet. (Offerets, red.) forklaring er troværdig, konsekvent og sammenhængende, og den hænger godt sammen med de øvrige forklaringer, sagde anklager Sophie Gade blandt andet.

Anklageren lagde også vægt på, at placeringen af mudderet og skaderne på det tøj, kvinden havde på, da episoden fandt sted, stemte overens med det forløb, kvinden havde beskrevet, samt at der ved den retsmedicinske undersøgelse af kvinden blev fundet tegn på blødning i kvindens endetarm, og at blødningen i endetarmen ikke stemte overens med den 24-åriges forklaring om, at han kun havde haft vaginalt samleje med kvinden.

- Tiltaltes forklaring hænger ikke særlig godt sammen, sagde anklageren blandt andet, inden hun nedlagde påstand om en fængselsstraf på mere end tre år og tre måneders ubetinget fængsel med henvisning til lignende domsafsigelser fra tre andre voldtægtssager.

Ankede til landsretten Forsvarsadvokaten var helt uenig i, at hans klients forklaring var utroværdig. Han mente, at kvindens forklaring ikke havde hængt tidsmæssigt sammen, og så satte han spørgsmålstegn ved, om der kunne være tale om et frivilligt samleje, hvor kvinden efterfølgende havde fortrudt.

- Enhver form for tvivl skal komme den tiltalte tilgode. Der har kun været to personer til stede, og de vidner, der har afgivet forklaring, har ikke set det, der er foregået, sagde forsvarsadvokat Rune Wiborg og fortsatte:

- Det er min opfattelse, at når vi ikke har andre reelle vidner end (offeret) og (den tiltalte), så skal (den tiltalte) frifindes, sagde forsvarsadvokat Rune Wiborg.

Men dommerne fandt det bevist, at den 24-årige er skyldig i voldtægt, og da den 24-årige og hans forsvarsadvokat valgte at anke dommen, skal sagen nu afgøres i landsretten.