Iben Mondrup fortæller om sin roman online

Forfatteren Iben Mondrup skulle have gæstet Hillerød Bibliotek 17. marts, men det har corona-restriktionerne sat en stopper for. I stedet inviterer biblioteket nu til forfatteraften online.

Under samtalen kommer Iben Mondrup blandt andet ind på arbejdet med romanen 'Tabita', der omhandler en barndom mellem to kulturer, om forholdet mellem Danmark og Grønland og en fortid fuld af fortielser. Og en periode i vores historie, hvor det var muligt for danske familier at adoptere grønlandske børn uden videre.