Mosegaarden er et familieforetagende, som i fem generationer har solgt juletræer. I dag er det Johnny Bonde og hustruen, Mona, der driver juletræsplantagen, men den ældre generation hjælper stadig til. Her er Johnny sammen med sin svigermor Hanne. Foto: Helene Holm Stolle

I fem generationer er der blevet solgt juletræer på Mosegaarden

I fem generationer er der blevet solgt juletræer fra Mosegaarden, og der er nok at vælge imellem, for plantagen er 13 hektar stor. Her bliver der både fældet og plantet nye træer hvert år. Faktisk bliver der plantet flere træer, end der fældes. Fordi der tænkes på klimaet men selvfølgelig også fordi, produktionen skal sikres – det tager nemlig otte år for et grantræ at vokse sig til et stort og flot juletræ.

At have en juletræsplantage er en helårsbeskæftigelse. Johnny Bonde sørger for, at der bliver plantet flere træer hvert år, end der fældes ved juletiden. Foto: Helene Holm Stolle

”Vi lærer jo nærmest familierne at kende, når de er kommet her i mange år. Faktisk kan jeg huske flere, som kom her som børn, men som nu selv har børn og kommer her og vælger årets juletræ. Det er ret fantastisk,” lyder det fra Hanne Lynge Nielsen.

”Vi har noget for enhver. Også for børnene, som de endda selv kan have råd til at købe. Det er så dejligt at opleve deres jubel og glæde”.

”Det er jo et familieforetagende, så vi hjælper alle sammen hinanden,” fortæller Monas mor Hanne Lynge Nielsen med et stort smil. Hun elsker den travle juletid. I de seneste tre uger har hun stået for at gøre julestuen klar. Her er alverdens julepynt – både det traditionelle, det moderne og det kitschede.

En tur på Rævestien

Et besøg på Mosegaarden kan ikke overstås på en halv time, for udover juletræer og den store julestue, er der nemlig også mulighed for at være aktiv sammen med sin familie på Rævestien – en 700 meter lang aktivitetssti med 25 udfordrende aktiviteter.

Og så er der i de fire adventsweekender selvfølgelig både æbleskiver, pølser, gløgg og kakao samt mulighed for at lave snobrød over bål.

”Vi ønsker at give vores kunder en særlig oplevelse, når de kommer her. Det skal være mere end bare at hente et træ”, siger Johnny Bonde.

Sidste år blev der solgt mere end 3.000 juletræer på Mosegaarden, og forventningen er den samme i år hvis ikke mere, ligesom Julestuen med dens mange dekorationer, lys og alverdens pynt forventes at blive solgt tom. Faktisk har sæsonens første kunder allerede været der, og det et par uger inden startskuddet ellers rigtigt lyder.

”Jeg tror på, at Coronaen betyder, at vi alle sammen gør lidt mere ud af julen i år. Fordi alt har været så begrænset hele året og stadig er det, så har vi et behov for at gøre ekstra meget ud af julen og hyggen i det nære”, siger Johnny Bonde og fortæller samtidig, at Coronaen også har betydet, at de mange virksomheder, som almindeligvis har julearrangementer på Mosegaarden har måtte aflyse.

”Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men flere har fundet på gode alternativer sammen med os. Vi skal blandt andet holde et drive trough-arrangement for en virksomhed. Det bliver en sjov måde at gøre det på, men i tider som disse må vi alle sammen tænke i alternative muligheder”.