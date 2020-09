I denne weekend afgøres det: Bliver skatten hævet?

I denne weekend samles forhandlere fra alle byrådets partier for at blive enige om en budgetaftale for 2021 i Hillerød Kommune.

To nye udmeldinger fra Indenrigsministeriet kan få afgørende indflydelse på de økonomiske dispositioner.

Dels har kommunen fået mulighed for at hæve skatten med yderligere 10,9 millioner kroner uden at blive modregnet. Det er tæt på en fordobling af det beløb, man hidtil havde lov til.