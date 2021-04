Se billedserie Debatten om et genbrugscenter på en mark i Uvelse har raset, efter at Socialdemokratiet efter påske meldte ud, at de ikke ville stemme for lokalplansforslaget, der skulle gøre centret til virkelighed.Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

I 11. time: Flertal udskyder beslutning om genbrugscenter

Hillerød - 28. april 2021 kl. 20:59 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Sagen om Jensen Gruppens planlagte Upcyclingcenter i Uvelse fortsætter. Et flertal i byrådet stemte onsdag aften for at udskyde beslutningen om, hvorvidt man vil godkende det lokalplansforslag, der skal bane vejen for et center for genbrug af byggematerialer i Uvelse.

Efter tre ugers intens debat om sagen i avisens spalter og på sociale medier var der ellers, ud fra de politiske udmeldinger, lagt op til, at et flertal i byrådet var parat til at forkaste lokalplansforslaget, der har været fire år undervejs.

Trusler om at flytte Ejer af Jensen Gruppen, Jens H. Jensen, havde også inden mødet fortalt, at han ville flytte virksomheden ud af kommunen, hvis lokalplansforslaget blev stemt ned i byrådet.

Men han kan vente lidt med at pakke flyttekasserne, for på mødet i byrådet fremsatte Venstre et forslag om at udsætte sagen i 1-2 måneder »for at afdække, om der kan findes løsninger og muligheder gennem politiske forhandlinger mellem partier og gennem samtaler med virksomheden, borgere og lokale foreninger«, som Klaus Markussen (V) sagde.

Et forslag, som både Konservative, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Radikale og Enhedslisten tilsluttede sig. Kun SF og Socialdemokratiet stemte for borgmester Kirsten Jensens forslag om at fastholde, at sagen skulle afgøres på mødet.

For Klaus Markussen handler det om at mødes og findes løsninger.

- I Hillerød bryster vi os af, at vi gerne vil finde løsninger sammen og muligheder, der kan samle os, sevom vi kommer fra helt forskellige politiske ståsteder. Det synes vi også, at vi skal gøre her, sagde Klaus Markussen.

Fra skidt til værre Han har siden påske været bekymret for, at politikerne i denne sag taler til hinanden og ikke med hinanden.

- Man skal kunne regne med sin kommune, uanset om man er borgere eller virksomhed. Det, vi oplever nu, er en meget fastlåst situation, der kan få store konsekvenser, hvis et smalt flertal blank afviser lokalplansforslaget. Vi skal finde et rum for løsninger, der både tilgodeser borgere i området, og hvor virksomheden kan blive i kommunen. Det er blevet tydeligt i dag efter en mail, at virksomheden er indstillet på at imødekomme mere af det, som bekymrer borgerne. Det er også blevet tydeligere, at virksomheden ønsker dialog med borgere og byrådet. Derfor mener vi, at vi dels skal have politiske forhandlinger men først og fremmest dialog. Den her sag er ved at udvikle sig fra skidt til værre, og vi skal væk fra, at vi står i hver vores ringhjørne. Vi skal væk fra de politiske skyttegrave og finde løsninger, sagde Klaus Markussen videre.

Mange for at udsætte Borgmester Kirsten Jensen (S) mente derimod, at der har været en grundig lokalplansproces, og at sagen er belyst på en måde, så der godt kunne træffes beslutning med det samme.

Med flertal for Venstres forslag bliver sagen udsat, og derfor skulle den heller ikke debatteres i detaljer på mødet, mente borgmesteren, der dog gav partierne lov til at fortælle, hvorfor de stemte for en udsættelse eller ej.

- Enhedslisten stemmer for en udsættelse ud fra den betragtning, at virksomheden skal have mulighed for at komme med nye betragtninger og forslag til løsninger, og dem kender vi jo ikke, før vi ser forslagene, sagde Tue Tortzen.

Også Radikale stemte for at udsætte sagen.

- Vi mener, at en udsættelse på en måned er tilstrækkelig i forhold til, at sagen er belyst. Men når et stort parti ønsker mere dialog, så skal vi lytte til det, for det kan være, at der er løsninger, som vi ikke har set. For os er det vigtigt at se ind i, om J Jensen er interesseret i at placere virksomheden et andet sted, tættere på motorvejen og længere væk fra beboelse, sagde Christina Thorholm (R)

Konservatives Nikolaj Frederiksen var enig med sin radikale byrådskollega.

- Men jeg synes, det er ærgerligt, når vi nu er samlet, at vi ikke kan få lov til at sige, hvad vi ser, er op og ned i sagen. Vi andre kan have en anden holdning til, hvorfor vi stemmer for en udsættelse. En udsættelse kan afdække et behov for at finde en anden placering, mente han.

Også Mette Thiesen (Nye Borgerlige) og Lars Ole Skovgaard Larsen, der for nylig er skiftet fra Venstre til Dansk Folkeparti, bakkede op. Sidstnævnte sagde:

- Det er godt at få en udsættelse. Der er argumenter, som ikke stemmer overens med den forklaring, jeg har fået i udvalget, så vi skal være sikre på, at alle har forstået det rigtigt, sagde Lars Ole Skovgaard Larsen.

Vil kræve ny lokalplan Kun SF holdt sammen med borgmesterpartiet fast i at få afklaret sagen med det samme.

- Jeg synes, vi skal afgøre sagen i aften. Det kan godt være, at man kan finde en anden placering, men i den kontekst kræver det en anden lokalplan. Jeg kan ikke se, at vi kan gøre noget, som vi ikke allerede har gjort nu, sagde Peter Langer (SF).

I forlænget spilletid Efter mødet glædede Kim Østergaard, marketingsdirektør i Jensen Gruppen, sig over at have fået mere tid.

- Vi er meget kede af hele den måde, det er foregået på. Vi er glade for, at vi har fået forlænget spilletid, for vi var jo egentlig dømt ude. Vi noterer os selvfølgelig, at Tue og Radikale, som nok var de største tvivlere, nu stemte for at udsætte sagen, og det ser vi som et udtryk for, at de tager arbejdstøjet på. Vi forsøger at få en dialog med alle, og vi er fortrøstningsfulde og glæder os til at få dialog, også med naboerne, som vi hele tiden har villet, sagde Kim Østergaard.

Han afviser dog, at en ny placering kan komme i spil.

- At begynde at tale om nye placeringer er helt håbløst, for de har selv tidligere sagt, at Uvelse er den eneste mulighed, sagde han.