Hyggestemningen er tilbage i hyggelige Hillerød

Hillerød - 24. maj 2020

Midt i vrimlen på Slotsgade sad fire veninder og nød livet og den gode kaffe i Kaffebarens grå sofaer. Smilene var brede. Latteren bredte sig. Humøret var højt.

- Det er dejligt, at vi kan mødes igen. Kaffen kunne vi lave derhjemme, men det er noget andet, når vi kan mødes her og få en snak, lød det fra Grethe Jensen.

De fire kvinder kender hinanden fra golfklubben, som har været åben for golfspil den sidste måneds tid. De mødtes tilfældigt på Slotsgade, og søgte mod de bløde sofaer foran Kaffebaren, som i lighed med de andre caféer og spisesteder genåbnede den 18. maj.

- Under corona-nedlukningen føltes det, som at være halvvejs i fængsel. Her vil jeg ikke bo, tænkte jeg, lyder det fra Bente Jensen, som atter kan nyde friheden.

- Vi håber sandelig ikke, at coronaen vender tilbage, siger Bente Jensen, og lyser op i et smil.

Downtown Hillerød var tilbage til noget, der mindede om normale tilstand en lørdag formiddag. Butiksejeren og deres ansatte havde travlt. Faktisk så travlt, at de ikke rigtig havde tid til at snakke med en journalist. En enkelt gav dog udtryk for, at det var mange år siden, han havde set så mange mennesker i byen en lørdag formiddag.

Citykoordinator Mette Kragh Faurholt havde også travlt, men havde dog overskud til at nyde synet at de mange mennesker i Hillerød.

- Det er den første lørdag efter den fulde genåbning. Det ville vi markere, forklarer Mette Kragh Faurholdt.

Hillerød Cityforening købte hortensiaer og røde løbere, som blev sat op foran forretningerne, mens flagede vejrede langs gågaden.

- Det ser rigtig fint ud. Der er god stemning, konstaterer Mette Kragh Faurholdt.

En lille del af forretningerne har haft åbnet hele vejen igennem corona-nedlukningen. Så kom Slotsarkaderne også med, da de indendørs shoppingcentre fik grønt lys til at genåbne, og den 18. maj var det så caféer og restauranternes tur.

- Folk elsker at hygge, derfor er det vigtigt med caféerne og spisestederne. Hillerød er flere gange blevet omtalt som den hyggelig by. Nu er det hyggeligt igen, siger Mette Kragh Faurholdt, som glæder sig over kundernes opbakning.

- Vi er meget tilfredse med denne dag. Det går den rigtige vej.