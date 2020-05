Sigerslevøster Privatskole kan godt mærke, at der er mange, der er interesserede i at sende deres børn på privatskole, og der er ligesom på folkeskolerne ekstra god afstand mellem eleverne på Sigerslevøster Privatskole i øjeblikket. Foto: Allan Nørregaard

Hver femte elev går på privatskole: Kommune vil have flere i folkeskole

Hillerød - 11. maj 2020 kl. 05:18 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver femte skoleelev i Hillerød går hver dag ind i klasselokalet på en privatskole frem for på en af kommunens folkeskoler. Generelt er der flere af Hillerøds elever, der går på privatskole, en der er på landsplan, hvor kun 16,9 procent af skoleeleverne i gennemsnit vælger folkeskolen fra.

Men folkeskolen skal være det naturlige førstevalg, er Hillerød Kommunes ønske, og derfor har kommunens lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor forældre til kommende skolebørn er blevet bedt om at begrunde deres skolevalg. Den skal kommunen bruge til at forstå, hvorfor forældre i Hillerød i højere grad sender deres børn på privatskole.

- Man kan anskue det på mange måder, og det handler selvfølgelig i høj grad om, at vi i Hillerød har et stort udbud af privatskoler. Det har der altid været, og privatskolerne har en tradition, et renommé og et enormt tydeligt udgangspunkt. Vores ønske er, at vi skal sikre, at vores folkeskoler også har en egenart, som tiltrækker, og som hver for sig kan tiltrække børn og forældre. Det gør trods alt langt de fleste folkeskoler, siger Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget.

Spørgeskemaundersøgelsen konkluderer, at forældre, der vælger privatskolen til, blandt andet vægter almen dannelse højere end trivsel. Omvendt vægter forældre, der vælger folkeskolen, at der er kort til skolen. Forældrene er dog enige om, at skolen skal have undervisning af høj kvalitet, fagligt dygtige lærere og ro i klassen. Samtidig mener knap 80 procent af forældrene, der sender deres børn på privatskole, at det er meget vigtigt med færre forstyrrende elever i klassen.

Med folkeskolereformen blev inklusionen indført, og det er ifølge Peter Frederiksen noget, skolerne i Hillerød blive bedre til at håndtere, medgiver Peter Frederiksen.

- Det er jo fællesskabets opgave at sikre, at alle får en god skolegang med de udfordringer, der kan følge med det. Vi skal blive bedre til at håndtere det generelt, så inklusionsbørnene ikke opleves som et uønsket element. Men det er selvfølgelig der, hvor man godt kan vælge den del af fællesskabet fra ved at vælge et privat tilbud, hvis man føler, det er en belastning, siger Peter Frederiksen.

Når det igen bliver muligt at mødes skal politikere, kommunens forvaltning, folkeskolerne og skolebestyrelserne mødes for at diskutere undersøgelsens resultater og finde ud af, hvad der skal gøres for at tiltrække flere til folkeskolerne.

- Vi vil blive bedre til at arbejde med det ved at finde ud af, hvad årsagerne er. Som jeg kender vores skoler, er de meget forskellige, og derfor skal de også finde hver deres måde at være i det på og finde deres egne profiler. Det er vigtigt, at vi lytter til skolerne og forældrebestyrelserne, som også kan have nogle holdninger til det her, inden vi træffer beslutning om, hvordan vi kommer videre, siger udvalgsformanden.

På Sigerslevøster Privatskole går der kun 300 elever, og skoleleder Kurt Nymann er ikke i tvivl om, hvorfor skolen, der de seneste år har oplevet en stigning i antallet af elever, bliver valgt til.

- Den ene gruppe forældre vælger skolen, fordi de har hørt godt om skolen. De kender nogle, der har børn her, og på den måde er det mund-til-mund-metoden, der virker, fortæller Kurt Nymann og fortsætter:

- Den anden del er de børn, der kommer ind i 7. klasse. Her vælger forældrene os, fordi de enten ikke har hørt godt om den skole, børnene skal skifte til, eller fordi vi står for den gamle traditionsrige realskole-tanke.

Og netop skolens traditioner er populært hos forældrene, mener skolelederen.

- Forældrene har en forventning om, at børnene lærer de gode gammeldags ting, og vi har også nogle traditioner, vi holder fast. Vi har også en forventning til børnene om, at de opfører sig ordentligt og taler pænt til hinanden, og at børnene og de voksne også taler pænt til hinanden, siger Kurt Nymann.

Og netop forventningerne skole og forældre imellem betyder også, at skolen involverer forældrene i meget høj grad.

- Det, jeg hører fra kollegaer i folkeskolen, er, at man helst ikke taler med forældrene. Her er det meget nemt at få fat på en fra ledelsen, og der er et meget højere informationsniveau, end der er på en folkeskole.

Børn-, Familie- og Ungeudvalget vil arbejde videre ud fra spørgeskemaundersøgelsens resultater til efteråret.