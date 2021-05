Hvem ramte August?

Men føreren af den højresvingende bil, som var en hvid Mercedes E Class, kommer ud af bilen og begynder at skælde August ud. Og herefter kører han sin vej, og overlader det til et par andre voksne at hjælpe den 16-årige dreng, som kommer på hospitalet og får sin arm i gips. Desværre får ingen af vidnerne registreret nummerpladen på den store mercedes.

- Manden i bilen nægter sit ansvar. Det med, at han bare stikker af og prøver at tørre den af på en 16-årig, det er ikke i orden. Det ville være rart at få ham til at finde ud af, at der er hans fejl, og han ikke bare kan køre som han har lyst til, siger Christopher Klapp.