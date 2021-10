Klaus Markussen (i midten) står over for et valg, der kan afgøre hans fremtid som spidskandidat for Venstre i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hvem bliver borgmester? Markussens fjerde forsøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hvem bliver borgmester? Markussens fjerde forsøg

Analyse: Siden 2009 er Venstre gået frem ved kommunalvalgene, men det er endnu ikke lykkedes Klaus Markussen at få borgmesterkæden. I år er sagen om Hillerød Forsyning en joker, som kan risikere at koste partiet stemmer.

Hillerød - 15. oktober 2021 kl. 07:07 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Tiden er ved at løbe ud for Venstres spidskandidat og politiske leder Klaus Markussen, der står over for et afgørende kommunalvalg om en måned.

Siden 2009 har han uden held forsøgt at få borgmesterkæden om halsen, men hver gang er den blevet hængt om halsen på en socialdemokrat eller en konservativ. Og hvor mange chancer skal Markussen have, inden partiforeningen vil satse på et nyt ansigt i front?

Ved de seneste tre kommunalvalg er Venstre dog gået frem, og derfor kan det blive svært for det lokale bagland at vrage den erfarne spidskandidat efter valget, hvis det heller ikke lykkes for Markussen denne gang.

Et bud på en fremtidig borgmesterkandidat er Annette Rieva, der kun har siddet en enkelt valgperiode, men som allerede nu har ambitioner om mere. At hun er en del af Venstres fremtid blev synligt, da hun i september var blandt de få fra partiet, der var med til at forhandle årets budget. Andre tunger har nævnt Thomas Elong som fremtidens mand, men da han for nylig er blevet valgt som Venstres folketingskandidat i Hillerødkredsen, kan han være valgt ind i Folketinget ved kommunalvalget i 2025 og dermed nok ikke i spil som borgmesterkandidat.

Hillerød Forsyning Det bliver desuden interessant at se, om hele sagen om Hillerød Forsyning, som Klaus Markussen er formand for, kommer til at koste ham og partiet stemmer. Omvendt han det også koste flere andre partier, da bestyrelsesmedlemmerne kommer fra flere partier, og Socialdemokratiet havde formandsposten før Venstre, hvor de fleste af de kritiserede aftaler blev indgået. Det er tydeligt, at Nye Borgerlige og Konservative vil gøre meget for at gøre Hillerød Forsyning og håndteringen af sagerne til et emne i valgkampen, mens andre partier ikke bringer sagen op, men i stedet påpeger, at der nu er ryddet op.