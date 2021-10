Se billedserie Siden valget for fire år siden har byrådets store partier, Socialdemokratiet og Venstre, arbejdet tæt sammen med de øvrige partier om brede løsninger for kommunens borgere. Det kan gøre det sværere for borgerne at skelne de to partier fra hinanden, når krydset skal sættes. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hvem bliver borgmester? Alt kan ske i Hillerød - eller kan det? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hvem bliver borgmester? Alt kan ske i Hillerød - eller kan det?

ANALYSE: Ingen partier vil på forhånd udpege, hvem der bliver borgmester efter valget den 16. november. Meget kan ske - men flere ting peger på, at nuværende borgmester Kirsten Jensen har et forspring

Hillerød - 15. oktober 2021 kl. 06:15 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Da stemmerne var talt op sent om aftenen efter sidste kommunalvalg den 21. november 2017, forsvandt nøglepersonerne bag en af de mange døre i det gamle Frederiksborg Center. Journalister og tv-folk satte sig foran dørene og ventede på afgørelsen - hvem bliver den nye borgmester i Hillerød?

Og de kom til at vente. Og vente. Længe. Faktisk gik der tæt på et døgn, før socialdemokraternes borgmesterkandidat Kirsten Jensen og Venstres borgmesterkandidat Klaus Markussen kom ud af en glasdør og fortalte, at de to største partier havde fundet hinanden og lavet en historisk bred konstituering, hvor de delte magten mellem sig. Kirsten Jensen fik borgmesterposten, mens Klaus Markussen blev viceborgmester, fik posten som formand for Hillerød Forsyning og Venstre desuden kunne sætte sig på en lang række udvalgsformandsposter. Herefter bakkede samtlige partier i byrådet om om Kirsten Jensen.

Hvem går frem? Nu er spørgsmålet, om det brede samarbejde i Hillerøds byråd fortsætter, eller om Hillerød er på vej tilbage til et splittet byråd med et lille flertal for enten en rød eller en borgerlig borgmester - og et stort mindretal, som står udenfor.

Noget vil se anderledes ud, når stemmerne er talt op på valgdagen, og det vil naturligvis være afgørende for, hvordan partierne kan forhandle.

Flere partier står til at gå frem - både SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Nye Borgerlige og Konservative har medvind på landsplan, mens Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale går tilbage i meningsmålingerne.

Men en ting er hvad der foregår i landspolitikken. Oversat til de lokale forhold mangler Nye Borgerlige deres stemmesluger Mette Thiesen, som ikke genopstiller til byrådet, og spørgsmålet er, om Morten Bille som ny spidskandidat kan få den samme opbakning.

Konservative i Hillerød fik et kæmpe vælgerlussing i 2017, hvor de gik fra fire mandater til et enkelt. Det var vælgernes dom oven på Dorte Meldgaards fire år som konservativ borgmester på røde mandater.

De nye konservative i Hillerød har indtil videre primært slået sig op på at kritisere Klaus Markussens arbejde som formand for Hillerød Forsyning efter striben af møgsager, der har set dagens lys de sidste par år. Men hvad betyder det for vælgerne? Nogen vil måske gerne have andet end mere kritik af Hillerød Forsyning, når de skal sætte deres kryds.

Den markante tilbagegang, der har ramt radikale får formentlig også betydning i Hillerød. Til gengæld har Christina Thorholm fået sig en ny platform i Folketinget, og det kan give flere stemmer.

Venstre har historisk set - siden Hillerød Kommune som vi kender den så dagens lys ved kommunesammenlægningen - fået flere og flere mandater. Fra seks mandater i 2009 til 10 ved sidste valg. Og den fremgang har Venstres kandidater, med Klaus Markussen som spidskandidat siden 2009, sikret på trods af landsdækkende møgsager. Det er derfor ikke sikkert, at Venstres modvind på landsplan også spiller ind i Hillerød.

Dansk Folkeparti stiller med en ny spidskandidat, efter Peter Lennøs pludselige exit i foråret 2020. Og det er Venstres lokale stemmesluger i Gørløse, Lars Ole Skovgaard Larsen. Hvis det lykkes ham at bevare sin lokale opbakning, kan Dansk Folkeparti også få et godt valg.

Hvor er forskellene? Hvilke konkrete sager kan så få vælgerne til at flytte deres krydser? Socialdemokratiet og Venstre har de seneste fire år kørt parløb om langt de fleste sager, frem til budgettet i 2020, hvor Venstre ikke ville være med til at hæve skatten.

Derudover har der især været - og er - uenighed om placeringen af J. Jensens upcyclingcenter i Uvelse. Det så ud til, at virksomheden vil få en tilladelse til at udvide, men i sidste øjeblik skiftede socialdemokratiet mening og fik et flertal med sig, mens Venstre fastholder, at J. Jensen bør få lov at udvide i Uvelse. Sagen er endnu ikke endeligt afgjort.

Der er således ikke mange ting at være uenige om i Hillerød. Vælgerne klager over trafikale problemer, men ingen partier har markeret sig med klare løsninger på trængslen, så det kan næppe afgøre valget. Mange har også fået nok af Hillerøds markante byudvikling, men der er udbredt enighed blandt partierne om, at den hurtige udvikling af Hillerød ikke skal fortsætte i samme takt, så heller ikke her er der store meningsforskelle, ligesom der er udbredt enighed om, at velfærdsområderne ikke skal prioriteres lavere.

Kirsten Jensen betegnes da også af flere som en leder, der formår at samle, og selv medlemmer i Venstre beskriver perioden som den bedste i meget lang tid i modsætning til perioden fra 2013-17, hvor blokkene var trukket hårdt op over for hinanden. Til gengæld træffes der gode beslutninger med lang holdbarhed, lyder det fra flere sider.

Ved sidste valg var flere partier uden for valgforbund. Liberal Alliance stillede op uden valgforbund og fik ikke nok stemmer til et mandat. De borgerlige stemmer på det lille parti gik til spilde.

I den anden ende af det politiske spektrum, var Radikale i valgforbund med Alternativet, og da Alternativet ikke fik nok stemmer til et mandat, gik stemmerne til Radikale, som fik to mandater, og dermed en bid mere vægt bag den udmelding der kom op til valget - at Radikale ville have et bredt samarbejde i byrådet. Enhedslisten fik et flot valg, men måtte afgive en stor portion stemmer til Socialdemokratiet, og fik kun én mandat og minimal indflydelse, hvilke Enhedslistens Tue Tortzen ikke har lagt skjul på, han ikke var tilfreds med.

Denne gang er der mange valgforbund. Radikale er i valgforbund med Socialdemokratiet, så her vil overskydende stemmer til radikale udløse flere mandater til S. Enhedslisten og SF har sikret sig sammen, og de små borgerlige - Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har puljet sig sammen. Venstre og DF er også i valgforbund, mens Kristendemokraterne og den enlige kandidat i Frihedslisten står udenfor.

Ingen blå blok Men når stemmerne er talt op, og mandaterne er fordelt, er kampen om borgmesterposten stadig ikke afgjort. For Hillerød har ikke en rød blok og en blå blok. Det vil sige, der er nok en rød blok, men det er ikke lykkes Klaus Markussen som Venstres borgmesterkandidat at samle et flertal bag sig, på trods af de mange stemmer, der havner på de blå partier i Hillerød. Det er ikke nok at være byrådets største parti. Der skal også støttepartier til, og det har vist sig svært for Klaus Markussen at få især de konservative til at pege på ham.

Det er især et mangeårigt manglende samarbejde mellem Konservative og Venstre, der har forhindret det. Og der er ingen tegn på en forbrødning mellem de to borgerlige partier. Det er tydeligt i debatten om Hillerød Forsyning, at konservative ikke har tillid til Klaus Markussen. Spørgsmålet er, om udsigten til en blå borgmester kan få de konservative til at se bort fra den kritik, men også, om den meget kradse kritik fra konservative efterlader lyst hos de øvrige kandidater til at indgå et samarbejde.

Det ser derfor ud til, at alt i princippet kan ske i Hillerød, men at det i virkeligheden er svært at forestille sig, at alt vil ske. De fleste ønsker sig et byråd, der kan træffe de vigtige beslutninger i enighed.