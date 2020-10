Lasse Pedersen, der er formand for Klub Frivillig i Skævinge, blev Årets Hillerødborger i 2018. Der var ingen prisuddeling i 2019. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Hvem bliver 'Årets Hillerødborger 2020'?

For sjette gang uddeles en pris til Årets Hillerødborger. Hvem, der løber med æren i år, afsløres mandag den 2. november

Hillerød - 21. oktober 2020

Alle kan have brug for et skulderklap en gang imellem.

Mandag den 2. november uddeler Hillerød Posten i samarbejde med DanBolig Hillerød, Nordea Hillerød og Royal Stage prisen 'Årets Hillerødborger 2020'.

Prisen gives til en person, der på en eller anden måde har været med til at sætte overliggeren højt og har gjort noget positivt for Hillerød.

"Der er heldigvis rigtig mange stærke fællesskaber i Hillerød, der løfter i flok og er med til at gøre Hillerød til et fantastisk sted at bo i. Men der er altid nogle, der engagerer sig lidt mere og ikke er bange for at tage førertrøjen på og gå forrest - og det er dem, vi vil hylde med prisen," siger lokalredaktør Martin Warming fra Hillerød Posten.

Han sidder i dommerkomiteen sammen med borgmester Kirsten Jensen (S), Jan Nielsen, der er erhvervsdirektør i Nordea Hillerød, og Carsten Larsen, der er direktør i Royal Stage.

Tidligere prismodtagere: 2014: Mette Skougaard, direktør for Frederiksborgmuseet



2015: Annette Quist, forpagter af Hillerød Camping



2016: Erik Helmer Pedersen, direktør i C4



2017: Leo Knudsen, ildsjæl og tidligere direktør for børn, familier og kultur i Hillerød Kommune



2018: Lasse Pedersen, formand for Klub Frivillig i Skævinge

Ikke nemt Dommerkomiteen har brugt de sidste par måneder på at gruble over, hvem der skal have prisen som Årets Hillerødborger i år. Og det har ikke været nogen nem opgave, afslører Martin Warming.

"Der er så mange oplagte kandidater, der uden tvivl har gjort sig fortjent til at modtage prisen som Årets Hillerødborger. Det er selvfølgelig et luksusproblem, men det har ikke gjort det nemt for os i dommerkomiteen. Vi har haft mange snakke frem og tilbage, men jeg kan afsløre, at det er en enig dommerkomite, der har peget på årets prismodtager," fortæller han.

Hvem det er, dommerkomiteen er blevet enige om at pege på, afsløres mandag den 2. november klokken 16 ved en reception i foyeren i Royal Stage. Alle er velkomne til at kigge forbi og være med til at fejre Årets Hillerødborger 2020, men på grund af corona-restriktionerne kan der højest være 50 deltagere. Du kan tilmelde dig via dette link

Udover æren følger der 10.000 kroner med til prismodtageren, som han eller hun skal give videre til et godt formål eller en lokal forening.

Hillerød Posten uddeler prisen til 'Årets Hillerødborger 2020' i samarbejde med DanBolig Hillerød, Nordea Hillerød og Royal Stage.