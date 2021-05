Hvad skete der på Søstien?

Onsdag fortalte Nordsjællands Politi om at man tirsdag havde fået en anmeldelse fra en 66-årig mand, som oplyste, at han tirsdag klokken 15.30 var blevet ramt i ansigtet af en løber på Slotssøstien. Den 66-årige fortalte, at han kom gående på stien, da en løber kom imod ham og råbte, at han skulle holde til højre. Men da de to passerede hinanden, blev den 66-årige ramt i ansigtet af løberen med en sådan kraft, at han fik slået splinter af sine fortænder. Torsdag kunne Nordsjællands Politi så fortælle, at politiet onsdag fik en anmeldelse fra en 58-årig mand fra Hillerød. Han fortalte, at han tirsdag omkring klokken 15.45 havde løbet en tur rundt om slotssøen. På Søstien nær Batzkes Bakke spærrede en ukendt mand pludselig vejen for ham. Han råbte derpå af den 58-årige løber, greb fat i ham og skubbede ham omkuld, så den 58-årige faldt til jorden. Dette skete to gange, hvorpå den ukendte mand forlod stedet. Den 58-årige anmelder gav også et signalement af den ukendte mand.