Huspriserne i Hillerød Kommune steg mere end de gjorde på landsplan i 2020. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Huspriser brager i vejret trods coronakrise

Corona-pandemien påvirkede ikke boligpriserne negativt - tværtimod er prisen for en bolig i Hillerød Kommune steget med 9,1 procent i 2020

Hillerød - 24. januar 2021 kl. 05:24 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Går du med tanker om at sælge din bolig - så ser det ud til, at du kan få en god pris for den.

I hvert fald er huspriserne i løbet af 2020 steget med hele 9,1 procent i Hillerød Kommune.

I gennemsnit lå boligpriserne på landsplan på årets sidste dag 6,5 procent højere end ved årets indgang, viser tal fra Boligsidens Markedsindeks. Men i Hillerød var stigningen altså endnu højere, også selvom året har budt på en coronakrise.

Lille boligudbud Ifølge ejendomsmæglere i Hillerød skyldes det blandt andet den lave rente, og at udbuddet af boliger til salg er lavt.

"Der er handlet væsentlig flere boliger på landsplan, samtidig med at udbuddet er faldet. Der er faktisk 40 procent færre udbudte boliger i hovedstadsområdet. Og når vi så har en cocktail af lavere udbud og større salg, så stiger priserne," siger Henrik Høegh, indehaver af Place2Live.

Også Jakob Hecht, indehaver af Nybolig i Hillerød, nævner det lave udbud af boliger i Hillerød som en af årsagerne til prisstigningen:

"Det bider sig selv lidt i halen. For der er mange, som har lyst til at købe noget nyt, men i og med at de ikke kan finde noget andet, holder de sig tilbage med at sætte deres bolig til salg. Mange er bekymrede for, om de nu også kan finde noget nyt, hvis de får solgt. Så vi oplever her i Hillerød, at mange forholder sig afventende," siger han.

Ud af storbyen Coronapandemiens hjemsendelser har også betydet, at mange, der bor i lejlighed i København, har fået lyst til at få mere luft omkring sig og måske en have. Og så ser mange mod Hillerød for at komme ud af storbyen:

"Vi har mange købere, som gerne vil ud af byen og have luft og have. Hvis man sidder hjemme hver dag og arbejder, kan det være hårdt at sidde i en lille lejlighed i byen, og så vil man gerne ud i et hus, hvor man kan nyde haven. Det har også været med til at presse priserne på sommerhusmarkedet op," siger Henrik Høegh.

Samtidig ligger Hillerød godt placeret i Nordsjælland:

"Vi ligger centralt, og der er gode offentlige transportforbindelser. På en køretur på en halv time kommer man langt omkring fra Hillerød. Samtidig har vi nogle store arbejdspladser, og byen er attraktiv og i en god byudvikling. Så der er mange, som er interesseret i at bo og arbejde her," siger Henrik Høegh.

Jakob Hecht er enig: "Hillerød har det hele i nærheden, og samtidig har vi et supersygehus, som er ved at blive bygget. Mange har fået øjnene op for at komme væk fra København under coronatiden, og så er Hillerød et godt bud, hvor der også er priser, der er til at betale," siger han.

Der er især interesse for murermestervillaer, nybyggede huse i Ullerødbyen og mindre lejligheder, fortæller mæglerne.

Mere tid til boligsøgning Coronakrisen har også betydet, at mange har fundet tiden til at tage skridtet til at sælge og købe nyt, mener mæglerne:

"Folk har haft tiden til at se hinanden i øjnene og tænke, 'skal vi bruge tiden og det gode marked nu til at komme videre?'. Nogle har måske fundet ud af, at boligen er lidt for lille, og at der er brug for et arbejdsværelse. Nogle har også udnyttet den ekstra tid, de har fået til overs, til at tage ud til nogle fremvisninger, nu hvor de ikke har haft så meget andet at tage sig til," siger Henrik Høegh, og Jakob Hecht er enig:

"Mange har haft lidt ekstra tid, fordi de har været hjemsendt, og så har nogle brugt tiden til at kigge på boliger," siger mægleren, som mener, det er svært at spå om fremtiden for huspriserne i Hillerød:

"Men så længe udbuddet af ejendomme til salg er så lavt, er der ikke noget, der tyder på, at det vender. Men renten har også meget at skulle sige".

Positiv vibe Henrik Høegh ser positivt på fremtiden for huspriserne i Hillerød:

"Hillerød har fået skabt en position som Nordsjællands hovedstad, og vi er begunstiget af en rigtig god placering, hvor vi er tæt på det meste. Samtidig er der skabt en god handelsby med masser af oplevelser. Her er en positiv vibe, så der er mange, som gerne vil flytte til byen," siger han.