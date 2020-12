Husker du lille Storm, der blev væk? - Nu har redningshund fået hæder

Sammen har de to i løbet af de sidste seks år været med til at løse mere end 600 opgaver i syv af landets 12 politikredse. De har bidraget med alt fra påvisning af spor i voldtægts- og drabssager, pågribelse af gerningsmænd og sikring af beviser på gerningssteder til humanitære eftersøgninger, hvor politiet leder efter savnede personer.

En af de sager, den dynamiske duo har løst sammen, vil mange Hillerødborgere nok huske. Det var nemlig Quattro, der en sommernat for godt fem år siden fandt lille Storm sovende i skoven, syv timer efter at han draget hjemmefra på sin lille, blå løbecykel.

Allan Friis og Quattro var også en del af eftersøgningen, og sammen med kollegaer og hunde gennemsøgte de et skovområde cirka tre kilometer fra Storms hjem. Klokken var over to om natten, og Storm havde været væk i syv timer, da Allan Friis pludselig hører Quattro give hals i en lysning i skoven.

Han skynde sig frem for at se, hvad hunden har fundet. Og der ligger lille Storm og sover henover sin rygsæk. Han slap takket være den store eftersøgning og Quattros gode næse godt fra udflugten. Kold og fuld af myggestik i ansigtet, men ellers uskadt.

Hilsen fra Storm

Quattro og Allan Friis blev for nylig overrasket med den flotte pris ved en happening på politihundeskolen i Farum. Og da de to lørdag var med Go' Morgen Danmark, fik fejringen endnu et tvist. Da havde Dansk Kennel Klub nemlig sørget for en video, hvor den nu 8-årige Storm og hans familie sender en glad tillykke-hilsen til »deres« politihund og hundefører.