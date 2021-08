Husker du The Commitments og Mustang Sally? Andrew Strong giver koncert i Hillerød

"Det er musik, jeg selv i alle årene siden, jævnligt har sat på anlægget derhjemme - både til fest og hyggestunder. Det har derfor længe ligget og luret, hvornår vi mon kunne hive ham til Hillerød. Han har i flere år gæstet København årligt, men der har det ikke lykkedes at få en koncert i Hillerød stablet på benene. Nu passede det endelig ind i kalenderen og faldt sammen med et vindue, hvor Slots og Kulturstyrelsen giver støtte til at genstarte kulturlivet. Uden denne støtte er budgettet urealistisk i rammerne ved Støberihallen, men da vores sidste udendørsarrangement i Støberihallens gård var så stor en fornøjelse og succes, brændte jeg for at sætte koncerten med Andrew Strong op her - selvom det stadig kræver mange gæster for at få budgettet til at gå op. Det er altså mere et brændende ønske om en stor musikalsk oplevelse og succes end en økonomisk bevæggrund, der ligger til grund for initiativet," siger Peter Jacob Larsen.