Se billedserie Husker du da jordskælvet ramte Danmark for 12 år siden i dag. Foto: Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Husker du: Da jordskælvet ramte Danmark: Det gav et kæmpe brag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Husker du: Da jordskælvet ramte Danmark: Det gav et kæmpe brag

Hillerød - 16. december 2020 kl. 10:56 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen

Danmark blev for præcis 12 år siden tidligt om morgenen kl. 6.20 ramt af noget så usædvanligt som et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i store dele af landet og mange ringede fra morgenstunden til politiet for at høre, hvad der var sket.

Politiet fortalte den gang, at nogle troede, der var udbrudt krig. Andre troede, der var sprunget noget i luften. Jordskælvet målte 4,8 på Richterskalaen og Epicentret lå i Skåne cirka 40 kilometer øst for Skåne

En læser fortalte dengang, at hun mærkede sengen gynge et par sekunder.

En anden fortalte, at han netop havde talt med konen, men var faldet i søvn igen. Han vågnede ved at klædeskabet begyndte at ryste kraftigt. Konen vågnede og spurgte forskrækket, hvad han lavede.

Lød som en lastbil, der bragede ind i huset En tredje læser fortalte, at hun troede, det var en lastbil, der var kørt ind i huset.

Hun sad netop og tjekkede tekst-tv, da en mærkelig rystelse kom. Julekuglerne i vinduet begyndte at hamre på ruden, og en af juleuroerne faldt ned fra loftet.

Derefter begyndte huset at ryste, og det lød som om, at en bil/lastbil var kørt ind i huset.

Her er der størst risiko for jordskælv Det nordvestlige Jylland og det nordøstlige Sjælland er normalt de to steder i Danmark, hvor der er størst risiko for jordskælv.

De fleste skælv i den danske undergrund er dog så svage, at det kun er seismografen - det instrument, der måler jordrystelser - som registrerer dem.

Jordskælv er sammenpresninger af jord- og klippelagene i den danske undergrund, der giver spændinger, og når spændingerne overstiger brudstyrken i lagene, kommer det brud, man registrerer som et jordskælv. Kilde: Ritzau.