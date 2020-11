Se billedserie Shu-bi-dua gav mindst ti koncerter i Hillerød i forbindelse med slotsfestivalen. Arkivfoto

Husker du: 'Bonden' og 'Shubberne' satte Hillerød på den anden ende

Der var folkefest i Hillerød, hver gang Shu-bi-dua kom til byen

Hillerød - 10. november 2020 kl. 17:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Shu-bi-duas elskede stemme gennem mere end 30 år er død.

Michael Bundesen sov stille ind i weekenden efter et kort kræftforløb.

Shu-bi-dua har begejstret store og små siden starten af 70'erne med deres finurlige og underfundige tekster - og ikke mindst Michael Bundesens dybe og sprøde sangstemme.

Shu-bi-dua blev dannet i 1973 og har været et af de mest sælgende danske bands nogensinde.

Husker du koncerterne? Det har ikke været muligt for Hillerød Posten at finde ud af, hvor mange koncerter Shu-bi-dua gav i forbindelse med Hillerød Slotsfestival inden redaktionens deadline. Men måske kan du bidrage med oplsyninger? Husker du, hvornår koncerterne fandt sted, og hvor mange blev det til? Måske har du ligefrem billederne fra koncerterne, som du vil dele med os og vores læsere.

Spillede til Slotsfestivalen Bandet har givet et utal af koncerter, og hillerødborgerne har også flere gange kunnet skråle med på sange som 'Vuffeli-Vov', 'Sexchikane', 'Står På En Alpetop', 'Fed Rock' og ikke mindst 'Tryk På', hvor hovedpersonen i sangen i øvrigt tager til Hillerød og køber morgenbrød og henter sin avis.

Shubberne var nemlig 'husorkester' på Hillerød Slotsfestival, der startede i slutningen af 80'erne og fortsatte helt frem til 2005.

Shu-bi-dua gav flere koncerter i ydre slotsgård i forbindelse med festivalen, der foregik på og omkring slottet. Hvor mange koncerter, Shu-bi-dua gav, er der desværre ikke nogen, der husker helt præcist - og det har heller ikke været muligt for redaktionen at søge oplysninger frem, da koncerterne blev afholdt, før internettet for alvor blev populært.

Men Shu-bi-dua nåede i hvert fald at give ti koncerter i Hillerød, fortæller Peter Thykier, der sad i styregruppen for Slotsfestivalen.

"Shu-bu-dua-koncerterne var kæmpe succeser. Publikum elskede dem, og Shu-bi-dua elskede at spille i Hillerød. De kom altid lang tid, før de skulle spille, og de havde både koner og børn med. Vi kunne næsten ikke smide dem hjem efter koncerterne, men det var jo også en fantastisk kulisse at spille i," fortæller Peter Thykier.

Husorkester Han husker, at Hillerød Slotsfestival fik lov til at kalde Shu-bi-dua for sit 'husorkester'.

"Det gør man ikke uden at have fået lov, men det gav de os lov til, og det fortæller jo også lidt om, hvor glade de var for at spille på slottet," siger han.

Lise Bendix sad også i styregruppen for festivalen, og hun husker også tilbage på Shu-bi-dua-koncerterne med et stort smil på læberne.

"Det var en kæmpe fest hvert år. Der var plads til cirka 5.000 mennesker i ydre slotsgård, og billetterne blev revet væk hver eneste gang, de spillede," fortæller hun.

"Deres koncerter var et kæmpe trækplaster, og gud og hver mand skulle jo ned og høre dem. Det var med børn på skuldrene og fællessang til den store guldmedalje. Det var så hyggeligt," siger Lise Bendix.

Shu-bi-dua-koncerterne på slottet var med til at sætte Hillerød på landkortet, mener hun.

"Der var en summen og et liv i Hillerød lige præcis den lørdag, Shu-bi-dua skulle spille. De formåede at samle folk, og der var altid et leben i Hillerød i forbindelse med deres koncerter, og der var fyldt på barer og restauranter både før og efter koncerterne," siger Lise Bendix.

Michael Bundesen har de seneste år kæmpet en del med helbreddet og har forsøgt at komme sig, efter han i maj 2011 blev ramt af to blodpropper i hjernen.

Michael Bundesen blev 71 år.