Husejere får ikke rabat på grundskyld

Hillerød - 30. oktober 2020 kl. 05:40 Af Anna Törnqvist Jensen

Det kan ikke komme bag på de 117 grundejere, som i 2018 fik omdannet deres sommerhusområde til byzone for at kunne bo i deres huse hele året, at det også ville medføre værdistigninger på grunden og dermed stigninger i grundskylden. Sådan lød argumentet fra flertallet af byrådets partier, da de skød Venstres forslag om at fritage de 117 grundejere delvist og midlertidigt for stigninger i grundskyld ned.

- Af de 117 grundejere i området, er der en, der har klaget over den højere ejendomsskat. Det sker, fordi de selv har bedt om at få området omdannet, og fordi de med et slag er bleve rigere. De er måske ikke blevet forgyldt, men de har fået en gevinst på mellem en trekvart og en hel million kroner overnight. Uden at røre en finger. En samfundsskabt værdi og en arbejdsfri indkomst. Og de skal måske af med omkring 15.000 kroner mere om året, sagde Peter Langer (SF) og fortsatte:

- Og hvem skal så dække denne her personlige skattelettelse, som Venstre gerne vil dele ud på omkring to millioner kroner? Det skal alle øvrige skatteborgere. Det er en omvendt Robin Hood, der vil noget det her.

Ifølge Hillerød Kommune er grundenes værdi steget mellem 100 og 200 procent, og over for Frederiksborg Amts Avis har ejendomsmægler og indehaver af EDC i Fredensborg, Morten Jepsen, tidligere anslået, at en grund i runde tal er steget med en million kroner.

Socialdemokratiet mener heller ikke, at stigningen i grundskylden er urimelig.

- Det er 117 sommerhusejere, som i mange år har ønsket at få helårsstatus i deres boliger. Det fik det, og det kan ikke komme bag på nogen, at det også betyder, at deres boliger bliver væsentligt flere penge værd, og at de samtidig skal betale nogle flere penge i grundskyld. Det er ikke urimeligt, at de skal betale den grundskyld, som alle andre også skal betale, sagde Thomas Brücker (S), mens Radikale Venstres Christina Thorholm supplerede:

- Når værdien af ens bolig øges så markant, er det en værdistigning, man skal betale skat af, ligesom man betaler skat af sin indtægt og værdistigning på sine aktier. Vi lever i et land, hvor vores fælles velstand skal betales af de indtægter, vi får fra skatter og afgifter. Hvis vi fritager boligejerne, som nu har fået en værdistigning, mister vi en indtægt på 1,7 millioner kroner. Det er penge, som vi i dette års budget har brugt til bedre normeringer i daginstitutionerne og bedre forhold for vores udsatte og ældre.

Venstres Søren Østergaard talte derimod for at give grundejerne en 50 procents reduktion i grundskylden i to år.

- Vi er bekymrede for, at nogle af ejerne i området ved en umiddelbart pålæggelse af fuld grundskyld tvinges til at gå fra hus og hjem, sagde Søren Østergaard og fortsatte:

- Det synes som om, at opfattelsen hos de partier, der stemte imod forslaget i Økonomiudvalget, er, at Nødebos befolkning udelukkende består af overmåde rige borgere, og der har sågar været udsagn om, at de berørte grundejere forgyldes. Nu må fornuften altså indfinde sig.

Søren Østergaard kaldte på det virtuelle byrådsmøde onsdag aften stigningen i grundskylden for brandbeskatning.

- Det er som minimum ucharmerende, og man fristes næsten også til at sige, det er urimeligt, sagde han og tilføjede:

- Og når det fremføres, at den enkelte husejer blot kan udnytte de fornyede lånemuligheder, som ejendomsværdistigningen giver, så svarer det 100 procent analogt til at påstå, at det er en fremragende idé at pisse i bukserne, når man fryser.

Det fik Tue Tortzen (Ø) op af den virtuelle stol.

- Jeg kan allerede forudse, at det bliver et meget langt år frem til det her kommunevalg næste år, når det starter allerede nu med sådan noget valgflæsk. Jeg synes, det er ynkeligt, at man ikke kan finde på nogle bedre politiske idéer end at fritage nogle for skat i håb om, at de så vil stemme på en til valget. Det er sgu for langt ude, sagde Tue Tortzen, mens partiernes argumenter fik Konservatives ene medlem, Nikolaj Frederiksen, til at tvivle på partiets holdning.

- Nu har vi hørt gode argumenter til både den ene og den anden side, og jeg synes faktisk, de er rimelige til både den ene og den anden side. Derfor kommer jeg til at undlade at stemme, meddelte han.

Venstre og Nye Borgerlige stemte som de eneste for Venstres forslag om en delvis og midlertidig fritagelse for grundskylden.