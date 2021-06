En del af de 900 nye almene boliger, som et bredt flertal i byrådet håber på at kunne få lov til at opføre, skal ligge på det nuværende Hillerød Hospital. Foto: Allan Nørregaard

Hundredevis af nye almene boliger i 2030

Hillerød Kommune satser på 900 flere almene boliger i 2030. Nogle af boligerne skal bygges på det nuværende Hillerød Hospital.

Hillerød - 23. juni 2021

I 2030 skal Hillerød Kommune være 900 almene boliger rigere. Det er i hvert fald byrådets intention. Planen er en del af forslaget til Hillerød Kommunes boligpolitik for 2021, som blev præsenteret for Byrådet mandag aften. Alle pånær Mette Thiesen (NB) stemte for forslaget, som nu skal sendes i høring.

Hospital til boliger De 900 nye almene boliger har blandt andet til formål at få kommunens lokalområder til at hænge bedre sammen gennem attraktive, robuste og inkluderende boligområder.

Kommunen vil ligeledes sikre en bred variation af ejerformer, boligtyper og boligstørrelser, som sikrer boliger til alle familietyper og livssituationer. Det fremgår af forslaget.

Boligerne skal stå klar i 2030, hvor 20 procent af kommunens boliger - ifølge den foreslåede boligpolitik - skal være almene, og hvor boligerne skal være med til at afspejle kommunens ændrede demografi og tiltrække nye borgere.

Pengene til de 900 almene boliger skal afsættes på budgettet til et grundkapitallån, og de nye boliger kommer til at ligge jævnt fordelt i kommunens største by- og udviklingsområder: Skævinge, Favrholm og på det nuværende Hillerød Hospital.

Boliger for alle Formanden for Udvalget for Omsorg og Livskraft, Christina Thorholm, var en af dem, der deltog i debatten i byrådssalen. Hun påpegede blandt andet, at det er vigtigt at kunne betale for en bolig i Hillerød Kommune, hvis kommunen vil fastholde og rekruttere sundhedsfagligt personale, lærere og pædagoger.

- I forhold til trivsel og social sammenhængskraft er det vigtigt, at vi på tværs af kommunens lokalområder skaber attraktive, robuste og inkluderende boligområder, fordi fællesskabet holder hånden under nogle af vores udsatte borgere. I Udvalget for Omsorg og Livskraft lægger vi vægt på, at vi får bygget flere små boliger, der er til at betale for folk med en meget lille indkomst, sagde Christina Thorholm (RV) og fortsatte:

- I planen bliver det gjort klart, at vi i forhold til den aftale, vi har med hinanden om at bygge almenboliger, altså 20 procent af den boligmasse, vi har, der mangler vi faktisk 900 almene boliger for at få opfyldt målet, og yderligere 600, hvis vi ser på den boligmasse, der skal bygges. Netop almenboligformen giver mulighed for boliger til flere, så med disse ord, så ser vi frem til høringssvar i forbindelse med udkastet, sagde udvalgsformanden på vegne af Udvalget for Omsorg og Livskraft, inden Janne Lunding Olsen (SF) fik ordet:

- I SF bakker vi også op bag intentionerne i Boligpolitik 2021. Vi støtter et varieret udbud af boliger i hele kommunen, så der er boliger for enhver pengepung, sagde hun blandt andet.

Nej tak fra NB Det eneste byrådsmedlem, der ikke stemte for den nye boligpolitik, var Mette Thiesen (NB):

- Jeg deler ikke begejstringen for denne her boligpolitik for at være helt ærlig. Der er helt sikkert mange gode takter. Der er nogle gode takter omkring boliger til ældre. Der så vi meget gerne, at der var langt flere friplejehjem. Der kommer ét, men meget gerne flere, sagde Mette Thiesen og fortsatte:

- Vi er også enige i, at vi skal selvfølgelig have boliger til eksempelvis husvilde. Det har vi sådan set også, borgere med særlige beholv og så videre. Men det her, det er en boligpolitik, hvor man ligger ind, at man har en ambition om, at der skal være 20 procentalmene boliger, og den ambition den deler vi på ingen tænkelig måde i Nye Borgerlige. Det bliver et nej tak til den boligpolitik herfra, sagde hun.

Forslaget til en boligpolitik for 2021 er sendt i 11 ugers høring, og der skal på et senere tidspunkt afholdes et borgermøde om politikken, inden den sendes i høring i Ældre-, Handicap og Udsatterådet.