Selwa Shahab bor i Østervang med sin datter fra et tidligere ægteskab, sin mand og deres datter, der er et år gammel. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Hun kom fra Syrien til Danmark: - Jeg ved ikke, hvor jeg er om fem år. Men jeg håber at være her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hun kom fra Syrien til Danmark: - Jeg ved ikke, hvor jeg er om fem år. Men jeg håber at være her

Selwa Shahab kom til Danmark i 2015 efter tre år på flugt og i flygtningelejr. I dag er hun i arbejde, har en dansk mand og to børn. Men hvad fremtiden byder på til november, når hendes opholdstilladelse udløber, tør hun ikke spå om

Hillerød - 05. juni 2021 kl. 06:30 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Det begyndte for Selwa Shahab som for andre flygtninge, der tager fra konfliktfyldte områder i Mellemøsten til Europa: Håbet om et bedre liv og en tryggere tilværelse.

Læs også: Hassan fra Hillerød vil bygge bro mellem mennesker med ny digtsamling

Året var 2012, og der var udbrudt krig i Syrien. Efter Selwa Shahab, hendes daværende mand og deres datter flygter forskudt af hinanden og genforenes i flygtningelejren Domiz Camp i Irak, forlader manden hende. Efter flere forsøg flygter Selwa Shahab og hendes datter til Tyrkiet, hvorfra det tog endnu flere forsøg at komme til Bulgariens hovedstad Sofia. Herefter tager de til Wien, før en varebil tager dem og 29 andre flygtninge med til Danmark.

"Da jeg tog afsted, var det, fordi jeg håbede på en god fremtid," siger Selwa Shahab, der har budt Hillerød Posten inden for i sin lejlighed i Østervang, hvor hun bor med sin datter fra et tidligere ægteskab, sin mand Daniel og deres datter, Aayan, der blev født i begyndelsen af 2020.

Det fik hun for så vidt også. Efter hun kom til Danmark i 2015, fik hun stor anerkendelse for sin fotoudstilling på Hillerød Rådhus i 2017, hvor hun gennem billeder portrætterede sin rejse tilbage til den flygtningelejr i Irak, hun var taget til Danmark fra, som også dengang blev beskrevet i flere medier, herunder Hillerød Posten. Og undervejs har hun været frivillig i Salto, der arrangerer familieaktiviteter i Hillerød, hvor hun blandt andet har leveret aftensmad til trængte børnefamilier.

God start i Danmark Forinden havde hun gennemført en 9. klasses eksamen, bestået grundforløbet på sosu-uddannelsen og begyndt i praktik som sosu-assistent på Hillerød Sundhedscenter, hvor hun mødte sin "nye", danske mand. Praktikken er hun netop vendt tilbage til og er ved at færdiggøre, efter hun havde været på barsel. Dermed er manden nu på barsel, før han til august begynder som sosu-medhjælper. Der er med andre ord tale om en stille, rolig og tryg tilværelse for den lille familie på fire i deres lejlighed i Østervang. Alligevel tør Selwa Shahab ikke håbe på, det fortsætter.

Selwa Shahab 35 år. Kom til Danmark fra Syrien i 2015.

Har efterfølgende udstillet sin rejse tilbage til den flygtningelejr i Irak, hun drog fra, på Hillerød Rådhus.

Er i andre artikler blevet omtalt "Salwa", som er den engelske stavemåde, mens "Selwa" er den kurdiske/oprindelige.

Arbejder som sosu-elev hos Lions Park.

Bor i Østervang med sin danske mand og deres fælles datter på ét år og datteren fra sit første ægteskab. Hun har begrænset kontakt med eks-manden, der befinder sig i Tyskland.

Fra Al Hasakah "Fysisk har jeg det okay. Vi går jo på arbejde hver morgen og møder dejlige mennesker, og jeg skal nok passe mit arbejde, men hjerne og hjerte er ikke okay på grund af usikkerheden. Og fordi jeg tænker på dem, der ikke får forlænget deres ophold," siger Selwa Shahab med henvisning til nogle af de historier, der med jævne mellemrum de sidste par uger har floreret om syrere fra Damaskus-området, der bliver bedt om at rejse hjem. Hendes egen situation kender hun ikke endnu, men hun holder vejret indtil november, hvor hendes midlertidige opholdstilladelse udløber.

"Jeg har ikke længere så stor tiltro til systemet. Jeg ved ikke, hvor jeg er om fem år. Men jeg håber at være her. Med min familie. Jeg håber stadig på en god fremtid, men det er, som om der bliver kigget skævt til alle syrere i Danmark," siger hun.

Situationens uklarhed skyldes, at Selwa Shahab ikke havde bopæl i Damaskus-området, hvis vurdering som sikker ligger til grund for, at nogle syrere i Danmark er blevet bedt om at rejse hjem. Hun er fra Al Hasakah, som er en by i det nordøstlige Syrien. Selvom hun er født op opvokset i Syrien, er Selwa Shahab kurder. Hendes nevø, der også er kurder og er fra samme område, er blevet dræbt af det syriske regime, da det tog kontrol over kurdisk-kontrollerede områder, siger Selwa Shahab:

"Jeg har stadig min søster der (i Syrien, red.), som jeg skriver med hver dag. Hun siger, de ikke har vand til 10 dage ad gangen, fordi de bor på grænsen til Tyrkiet, og der bliver lukket for det, og tingene er meget dyre, fordi den syriske valuta falder. Jeg tror ikke, det bliver sikkert igen".

Uafklaret Adspurgt om hun kan se den pointe, nogen givetvis ville indvende, at flygtninge netop er i et land på lånt tid, svarer hun, at hun godt se logikken i, at man skal vende tilbage.

"Men ikke lige nu, for det er ikke sikkert. Når jeg ser, at unge piger bliver hjemsendt, mens noget af deres familie kan blive i Danmark, får det mig til at føle, som om vi syrere er værdiløse," siger hun og fortsætter:

"Det får mig også til at tvivle på fremtiden. Jeg håber på at kunne blive her i Danmark, også på grund af min lille pige, men hvad med min datter, når hun bliver 18?," spørger Selwa Shahab retorisk om sin ældste datter fra det første ægteskab. Datteren, der blot er et år gammel, er ikke i fare for hjemsendelse, da hun er dansk statsborger.

Selwa Shahabs midlertidige opholdstilladelse udløber til november. Hun håber på at kunne blive i Danmark. Foto: Kenn Thomsen

relaterede artikler

Bornholm vil have flygtninge fra Nordsjælland 03. juni 2020 kl. 04:00

Flygtningepiger har fået et åndehul på stadion 09. oktober 2019 kl. 19:07