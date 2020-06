Hotelbyggeri lukker Sweater House

Bjarne Oppelstrup har alskens uldsweatre i sin butik på Slangerupgade, men den 1. september er det slut med Sweater House.Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 12. juni 2020

Busser fulde af turister har udgjort en god forretning for Sweater House på Slangerupgade. For på vejen til og fra Frederiksborg Slot er turisterne ofte flokkedes om Sweater House, der sælger souvenirs og uldsweatre. Nu har hotelbyggeriet på Markedspladsen imidlertid fået indehaver Bjarne Oppelstrup til at lukke butikken.

- Min forretning kan ikke overleve uden turisterne, for danskerne er ikke motiverede for at købe varme sweatre om sommeren. Turisterne gik lige forbi, når de gik over til slottet, men når der ikke kommer nogen turistbusser på Markedspladsen, så kommer der heller ikke nogen turister forbi, siger Bjarne Oppelstrup.

Nyheden om, at Socialdemokratiet og Venstre er blevet enige om på sigt at lave 7-8 busparkeringspladser på Markedspladsen, kan ikke få ham til at ændre mening.

- Jeg ved ikke, om jeg tør stole på det, og jeg tør ikke basere min forretning på det. Nu har der været så meget frem og tilbage om de busser, siger Bjarne Oppelstrup.

Han bebrejder dog ikke Hillerød Kommune, understreger han.

- Jeg er ikke sur på kommunen, men de ting, de beslutter, har en konsekvens for nogle mennesker. Jeg er den eneste, der rent faktisk har sagt, at hvis de laver det her, så er jeg nødt til at lukke. Der er andre, der har beklaget sig, men der er ikke nogen, der ligesom mig har sagt, at de måtte lukke, siger Bjarne Oppelstrup og fortsætter:

- Jeg synes, det er synd, at man lukker sådan et stor, flot, åben plads, der har ligget der i mange år, og i stedet bygger et højhus, men det er jo deres ret at træffe den beslutning.

78-årige Bjarne Oppelstrup lukker butikken pr. 1. september, og hvad han derefter skal bruge tiden på, har han ikke helt gjort op med sig selv.

Butikken på Slangerupgade har han haft i 25 år, og salg af sweatre har han brugt 55 år af sit liv på.

- Jeg ville ikke været stoppet nu, hvis det ikke var for det her, men hvem ved, måske er der nogle, der synes, det er for det bedste, min alder taget i betragtning, siger Bjarne Oppelstrup.

Langt størstedelen af årene har Maria Frandsen været ansat i sweaterbutikken, hvorfra hun er blevet udlært. Det er også hende, der har fået butikkens webshop op at stå. Den vil formentlig leve videre, og Maria Frandsen drømmer om at drive den videre. Det er dog endnu uvist.

- Det er et stort ønske, jeg har. Butikken har eksisteret i så mange år, og det er klart, det er ærgerligt, hvis den skal lukke helt. Derfor håber jeg, at en lille del af den kan levere videre. Det er jo mit hjertebarn, siger hun.

Nu ser Bjarne Oppelstrup frem mod sin sidste sommer i butikken, og den bliver også uden de vanlige turister i butikken, da corona har lukket landegrænserne.

- Jeg skal nu prøve at sælge mine varer til danskere. Derfor har jeg sænket priserne meget, og så skal jeg se, om jeg kan komme af med dem, siger Bjarne Oppelstrup.