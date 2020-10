Hotelbyggeri på Markedspladsen i Hillerød lader vente på sig. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hotelbyggeri forsinket til det nye år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hotelbyggeri forsinket til det nye år

Hillerød - 28. oktober 2020 kl. 06:34 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Først skulle spaden have været i jorden i august, så før jul, og nu er meldingen, at det tidligst bliver i marts, at byggeriet af et nyt hotel og boliger på Markedspladsen går i gang. Ifølge Michael Sheikh, partner i Momentum Plus, som opfører byggeriet for PFA Ejendomme, skyldes det forsinkelser i projekteringen.

- Det er udskudt til marts, og det er simpelthen fordi, vi ikke nåede at få projekteringen færdig så hurtigt, som vi havde håbet på. Det skyldes blandt andet corona, fordi det ikke har været så let at samle 12-25 mennesker i projektgruppen, så det har kostet lidt tid, siger Michael Sheikh, der dog samtidig fremhæver, at planerne kører nu.

- Nu mangler vi at få en byggetilladelse, og så forventer vi at kunne starte i marts, siger han.

Før byggeriet kan gå i gang, skal Museum Nordsjælland undersøge jorden for interessante arkæologiske fund. De arkæologiske undersøgelser går efter planen i gang i løbet af november eller december. Det får betydning for antallet af parkeringspladser på den 4.000 kvadratmeter store grund.

- Vi kommer ikke til at lukke hele grunden af med det samme. Vi regner med at lukke den af i sektioner, så man stadig kan parkere på de øvrige pladser. Vi arbejder tæt sammen med kommunen om det og prøver også at hjælpe kommunen lidt med at holde så mange pladser som muligt åben, siger Michael Sheikh.

Hvor lang tid jagten på fortidsfund varer, afhænger af, om arkæologerne finder noget interessant i jorden.

Selvom coronapandemien er gået hårdt ud over hotelbranchen, har det ikke fået hverken PFA Ejendomme, der skyder penge i projektet eller Zleep Hotels, som skal drive hotellet, til at ændre planer.

- Vi har haft en diskussion med vores operatører, om det stadig var en god forretningsplan, og der er ikke nogen, der ryster på hånden. Vi kan ikke åbne før påske i 2022, og der er forventningen fra Zleeps side, at tingene til en vis grad er normaliseret. Faktisk er hotelkæden på den måde slet ikke utilfredse med, at vi er blevet forsinkede, siger Michael Sheikh.

PFA Ejendomme har tidligere sat hotelprojekter i bero på grund af corona, men den aftale, som PFA Ejendomme fik føjet til købsaftalen med Hillerød Kommune, er en stor del af grunden til, hvorfor hotelbyggeriet i Hillerød ikke droppes, har direktør for PFA Ejendommen, Michael Bruhn, tidligere fortalt til Børsen. Af aftalen fremgår det, at hoteldelen af projektet på Markedspladsen skal drives som hotel i mindst tre år. Hvis det herefter står tomt, skal PFA forsøge at finde en ny hoteloperatør. Hvis det ikke er lykkedes i løbet af et år, kan ejendommen bygges om til boliger.