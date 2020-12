Hospitalspræsten Anne trodser corona: Det er vigtigt, at jeg stadig er til at få fat i

Se billedserie Der venter en anderledes juleaften på hospitalet, hvor julegudstjenesterne er aflyst, men præsten er stadig til at få fat på. Foto: Kenn Thomsen

Hillerød - 24. december 2020 kl. 10:47 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Corona har vendt op og ned på mange ting, men for Anne Boye, præst i Præstevang Kirke og hospitalspræst gennem næsten 25 år, fortsætter arbejdet på hospitalet med at tale med ansatte og patienter. I foråret var hun en af de eneste hospitalspræster i landet, der måtte komme på en afdeling med coronapatienter, og det arbejde fortsætter nu, hvor corona igen er rykket voldsomt ind i hverdagen.

- Jeg kommer på alle de afdelinger, jeg plejer. Enkelte ting er droslet ned, men alle kan ringe til mig. Det et vigtigt, at de ansatte ved, at jeg stadig er til at få fat i. For nylig var der en sygeplejerske, der spurgte, om hun kunne ringe, og det sagde jeg ja til. Hun fortalte senere, at bare det, at hun vidste, at jeg var der, gjorde, at hun ikke havde haft behov for at ringe, fortæller Anne Boye.

Pres udfordrer overskud I sin stilling er hun 85 procent hospitalspræst og 15 procent præst i Præstevang Kirke.

- Jeg tror, at det, der er med den stilling, er, at den er så fasttømret på hospitalet, så jeg er bare en del af dem, der er der. Jeg har adgangskort og mit eget kontor, og når jeg viser mig på gangene og på afdelingerne, kommer de ansatte i tanke om, at de kan tage fat i mig. Men antallet af indlagte stiger i øjeblikket, og presset på sundhedspersonalet er større. Det vil nok betyde, at overskuddet ikke er der til at tage fat i mig for patienterne, for der er ikke ressourcer til det, siger hun.

Hun er ikke nervøs for at komme på hospitalets coronaafsnit, hvor både unge og ældre har behov for at dele deres tanker med hende.

- Det er bekymringer, de taler om. Det kan være ældre mennesker, hvor der er en ægtefælle, der er derhjemme. Det kan være en, der har været indlagt længe og derfor ikke har set nogen længe, og hvor de virkelig er rørt og ramt af det. Det kan også være yngre, hvor de er blevet lagt ned af corona, og har mange tanker om, hvad der mon sker for dem, siger Anne Boye og fortsætter:

- Mange af dem, der bliver indlagt med covid-19, er trætte og kan ikke trække vejret så godt. De hårdest ramte ligger jo i respirator, så dem kan jeg ikke have en samtale med. Der er også nogle, der har mildere symptomer, og dem har jeg selvfølgelig en almindelig snak med.

Inden Anne Boye kommer ind til de coronasmittede, skal hun igennem en større omklædning og have handsker og visir på. Har hun skriftbøger med, skal de lægges i en pose.

- Jeg er jo pakket fuldstændig ind fra top til tå. Det er underligt, og det skærmer for alt, også at man kan tage en hånd og røre ved hinanden, siger hun.

Hun er ikke selv nervøs ved at færdes på afsnittene.

- Det er meget kontrolleret. Jeg går op til én patient, jeg færdes ikke blandt patienterne. Jeg bader i sprit og har mundbind på. Jeg går ikke og piller ved noget eller nogen, og jeg holder afstand, fortæller hun.

Juleprædiken er aflyst Selv får hun en anderledes juleaften i år på hospitalet. Hun plejer at holde en stribe mindre gudstjenester på forskellige afdelinger, hvor hun har et keyboard på et lille bord og en kurv med lys i med rundt. Der synges en samle, og Anne Boye holder en lille juleprædiken. Men sådan bliver det ikke i år. Det er aflyst - og det har Anne Boye det fint med.

- Vi kan ikke stimle folk sammen, og vi må heller ikke synge. Jeg kan heller ikke stå ude på gangen og bræge juleevangeliet, det ville ikke fungere. De ansatte er stressede nok i forvejen, og skulle de så til at køre folk ud på gangen?, spørger hun retorisk, inden hun fortsætter:

- Jeg synes, det er sådan, det må være. Det er tomt, underligt og mærkeligt, men det er også rigtigt. Jeg synes, det ville være forkert, hvis jeg gjorde det. Julen sidder ikke kun i, at man samles. Der er mange måder at holde jul på, og så må man tænde for radio og tv på afdelingen, og så må de se en julegudstjeneste der, siger Anne Boye.

Vigtigt for patienterne Hun understreger, at julegudstjenesten på hospitalet har stor betydning for patienterne.

- Det er virkelig vigtigt, at der bliver talt andre ord ind i deres liv på et tidspunkt, hvor det måske kun er sygdom, behandling og bekymring, der fylder. Det glæder jeg mig til på det nye hospital. Der får vi et flot kirkerum og mulighed for at transmittere ud til alle senge. Der kommer man virkelig ud til sengekanten, siger hun.

Hun undrer sig over, at diskussionen om, hvorvidt man burde aflyse julegudstjenesterne i landets folkekirker kommer nu.

- Det er lidt sjovt. I foråret blev det hele lukket ned, og der var både påske og pinse, og der var ingen gudstjenester. Påsken er jo for mange præster og kirkefolk den vigtigste, men lige nu er det anderledes, siger hun.