Hospitalsdirektør fylder 65 år

"Under Bente Ourø Rørths ledelse har hospitalet formuleret høje ambitioner om at være det bedste hospital for både patienter, pårørende og personale. Det betyder blandt andet fokus på udvikling af hospitalsbehandling i hjemmet, så stadig flere borgere kan få hospitalsbehandling uden at skulle ligge i sengen på hospitalet," skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.