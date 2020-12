Meningen er, at nogle af de unge, der vælge struktøruddannelsen, skal i praktik på hosptialsbyggeriet i Hillerød. Pressefoto: NCC Danmark Foto: NCC

Hospitalsbyggeriet skal vække unges interesse for uddannelse

Alt for få unge kender til uddannelsen som struktør, men det skal et samarbejde mellem blandt andre Region Hovedstaden og U/NORD ændre på

Hillerød - 01. december 2020 kl. 05:00 Kontakt redaktionen

Der er mangel på unge, der vælger at tage en erhvervsuddannelse inden for byggeriet, og prognoserne viser, at der allerede om få år vil være markant mangel på arbejdskraft indenfor byggebranchen.

Men den udvikling skal byggeriet af det nye hospital i Hillerød være med til at vende.

Bygherreforeningens 'Byg med Unge-alliance' har i samarbejde med Region Hovedstaden, U/NORD og entreprenørvirksomheden GAP Enterprise sat gang i en rekrutteringskampagne på Facebook, der skal tiltrække unge i Hillerød og omegn til en uddannelse som struktør gennem lærlingepladser på det store hospitalsbyggeri.

Borgmester bakker op Borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen (S), bakker op om kampagnen, og håber på at det vil kunne vække interesse hos de unge i lokalområdet:

"Her er en oplagt mulighed for unge i Hillerød Kommune og Nordsjælland, der har interesse for en karriere i byggeriet. Hospitalet er et meget vigtigt byggeri for hele Nordsjælland, og struktørfaget og byggeriet er en branche i rivende udvikling, hvor der er rift om arbejdskraften. Der er brug for unge mennesker, der har mod på at bygge fremtidens Danmark. Det er en opgave, man kan være stolt over at være med til, og jeg opfordrer alle forældre til at overveje det, når de snakker med deres unge om uddannelse," siger Kirsten Jensen i en pressemeddelelse fra Bygherreforeningen.

Alt for få unge kender til uddannelsen som struktør, der er en håndværkeruddannelse som for eksempel tømrer og murer, men på erhvervsskolen U/NORD i Hillerød var der sidste år så få elever, at det var muligt at samle et hold unge til et grundforløb.

Ukendt uddannelse En af udfordringerne er, at de unge simpelthen ikke kender til struktøruddannelsen, mener Thomas Torup, der er uddannelseschef på U/NORD.

"Når de unge overvejer uddannelser inden for byggeriet, er det ofte murer- eller tømreruddannelserne, som valget falder på, fordi det er det, de kender til. De kender ikke struktøruddannelsen, og derfor ser de det ikke som et uddannelsesvalg. Og det er problematisk og ærgerligt, både for de unge og for samfundet, for vi har virkelig brug for struktører, når der for eksempel skal bygges nye hospitaler og skoler," siger han i pressemeddelelsen.

"Inden for struktørfaget ser vi det fænomen, at der faktisk er flere lærepladser end elever, der søger en læreplads. Det er det tætteste, man kan komme på dediceret uddannelsesgaranti," tilføjer han.

Vigtigt at sikre fremtidig arbejdskraft Ole Kongsbak, der er byggechef på hospitalsbyggeriet i Hillerød, er glad for at kunne bidrage til at uddanne unge på sit byggeri.

"Det er vigtigt at bidrage til at uddanne unge, for på den måde er vi med til at sikre, at vi får uddannet nok faglært arbejdskraft til at indgå i store byggerier, som det her hospitalsbyggeri i fremtiden. I øjeblikket er der mangel på dygtige håndværkere og særligt dem, der laver jord- og betonarbejde - altså struktørerne. Så jeg er glad for at bidrage til en god udvikling for både byggebranchen og samfundet generelt," siger han.

