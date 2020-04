Foran Nordsjællands Hospital har man nu sat et kæmpemæssigt telt op. Det er her mulige coronasmittede bliver testet for at undgå, at de spreder smitte inde på hospitalet. Foto: Allan Nørregaard

Hospital forsker i om masker kan forhindre coronasmitte

Nordsjællands Hospital søger lige nu frivillige til et forsøg, der skal afdække, om ansigtsmasker kan forhindre coronasmitte.

Hillerød - 11. april 2020 kl. 04:01 Af Anna Törnqvist Jensen

I Kina har befolkningen i stor stil båret ansigtsmasker, og i USA har præsident Trump opfordret befolkningen til at bære ansigtsmasker. Mens man ved, at corona smitter igennem luften ved dråber, er der dog mange holdninger til, om det overhovedet har nogen effekt at dække ansigtet til for at undgå smitte. Den tvivl vil et nyt forskningsprojekt nu komme til livs.

I 30 dage skal 6000 frivillige deltagere i forsøget enten gå med ansigtsmasker eller lade være med at dække ansigtet til, og så er målet at få svar på, om det har nogen effekt i forhold til smittespredningen.

- Med 6000 mennesker i forsøget kan vi måle, om der er flest coronatilfælde blandt den del, der bærer masker eller den del, der ikke bærer masker. Vi kan også måle, hvor mange mennesker, der skal bære masker, for at én person undgår at blive smittet med corona. Så vi kan altså konkludere, om det kan hjælpe at gå med maske og i så fald hvor meget, det vil hjælpe, forklarer professor ved Nordsjællands Hospital, Christian Torp-Pedersen, som står bag forskningsprojektet sammen med to andre professorer.

Resultaterne af forskningsprojektet forventes at kunne være klar i starten af juni, og forsøget sættes i gang allerede i ugen efter påske.

- Hvis man spørger mig og andre danskere, er vi nok mange, der ikke ville bryde os om at gå rundt ude i samfundet med maske på. Men hvis det kunne være med til at åbne samfundet mere op igen i denne her epidemi-situation, så ville flere nok være tilbøjelige til gerne at ville gå med maske. Derfor bør det her undersøges, siger Christian Torp-Pedersen.