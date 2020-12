En af de øl, der har ekstra værdi for Peter Clement Postma, er trappisten Achel. Den er lavet få kilomenter fra, hvor han er opvokset på grænsen mellem Belgien og Holland. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Hos Peter kan du få mere end 130 forskellige øl

Peter Clement Postma har åbnet en ølforretning med trappister og andre specialøl i Helsingørsgade i Hillerød

Hillerød - 05. december 2020 kl. 08:58 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

På hylderne står der omkring 130 forskellige øl. De fleste er fra Belgien og af typen trappist - brygget af medlemmer af trappistordenen eller under kyndig vejledning af munkene fra klosterbryggerierne. Der af forretningens navn 'Trappisten', som står skrevet med guldbogstaver henover vinduet. De mange øl er særligt udvalgt, så de passer til sæsonen - og de fleste går derfor vældig godt sammen med andesteg eller pålægsmadderne til julefrokosten.

Det er butiksejer Peter Clement Postma, der nøje har udvalgt dem - og det har han gjort ud fra egen smag, for som han siger, så er det svært at vide, hvad andre kan lide, så hvorfor ikke vælge dem, man selv er vild med?

"Her til at begynde med har jeg bare bestilt de øl, jeg selv synes er rigtig gode, og så ser jeg, hvad der sælger. Indtil videre er det Wetsmalle Dubbel, der har solgt allerbedst," fortæller han og afslører, at den også var blandt smagsprøverne på åbningsdagen for et par uger siden.

"Der var mange forbi, som fik en smagsprøve på den her gode, mørke og kraftige øl, som jeg vil sige egner sig rigtig godt til årstiden," forklarer han.

Fra Nyhavn til Hillerød For Peter Clement Postma har øl i mange år være en stor passion. For 28 år siden kom han til Danmark fra Holland, og snart startede han et spisested i Nyhavn - Café Amsterdam. Her var der ikke noget vinkort, men i stedet et ølkort med belgisk og hollandsk øl - præcis som i forretningen i dag.

"Det var slet ikke udbredt dengang med ølbarer, og jeg var en af de første, der havde et ølkort i stedet for et vinkort," siger han.

Egentlig var det også meningen, at han ville have gjort det lille lokale i Helsingørsgade 9 til en lille café med masser af øl og små delikatesser, som gæsterne kunne nyde til. Men så kom corona, og Peter syntes i stedet, at lokalet skulle bruges som forretning, hvor ølglade hillerødanere kunne shoppe specialøl, som de kunne nyde derhjemme.

"Det var lidt noget andet, som folk havde brug for, efter corona brød ud. Jeg syntes, at det her var en bedre idé," fortæller han.

Importeret fra Antwerpen Med gode kontakter i Belgien var det ikke svært for Peter at skaffe rigelige mængder af gode våde varer, som nu fragtes til Hillerød direkte fra Antwerpen. Blandt de farvestrålende etiketter er et par enkelte af de store og kendte bryggerier, som Leffe og Hoegaarden, mens der også er mindre kendte, men traditionelle trappister imellem som Achel for eksempel.

"Det er en øl, der har en helt særlig betydning for mig," lyder det fra Peter, mens han tager den store flaske med den råhvide og brune etikette ned fra et træskab, der pynter fint i butikken.

"Den er brygget lige på grænsen mellem Belgien og Holland kun ni-ti kilometer fra der, hvor jeg er opvokset," fortsætter han og indleder historien om øllet, der blev brygget på det lille Achel-kloster frem til 1. verdenskrig. Her blev det besat af tyskerne i 1914, og derfor forlod munkene klosteret og bryggeriet. I en længere årrække var det forbi med Achel-øllet, men i 1998 valgte munkene igen at optage produktionen af de lokale trappister med hjælp fra bryggeriet Westmalle.

Støt de lokale Udover at have gode kontakter i Belgien har Peter et bredt netværk af folk fra både Holland og Belgien, som i dag bor i Danmark. En god ven på Fyn sælger belgisk chokolade, så det er også at få, hvis man ligger vejen forbi den ølbutik i gågaden. For Peter er det nemlig vigtigt at støtte op om andres projekter - om de små specialforretninger, som blomstrer frem rundt omkring.

"Vi skal hjælpe hinanden, for det bare hyggeligere, hvis ikke de små lokale butikker drukner i de store giganter, som Bilka - ja Dansk Supermarked generelt," siger han og fortsætter:

"Jeg er utrolig glad for at have fået et lokale her i Helsingørsgade, for her virker det som om, at vi støtter hinanden. Der er et godt fællesskab og alle kender alle".

En lille bid Spørger man Peter, hvad fremtiden bringer for den lille forretning, lyder det beskedent, at der skal endnu flere øl på hylderne. I dag har han som nævnt godt 130 forskellige slags, men han håber, at han inden for den nærmeste fremtid kan byde på mere end 200 øl.

"Der findes flere tusinde af de her slags øl - og jeg vil gerne kunne tilbyde et endnu større udvalg".

For de madørerne er der også spændende ting på vej. Peter har nemlig købt en lille madvogn, som han har fået tilladelse til at opsætte lige ude foran forretningen. Med en fortid i restaurationsbranchen ved han at drikkevarer tager sig rigtig godt ud sammen med en let anretning, måske asiatisk inspireret.

"Efter Café Amsterdam havde jeg en asiatisk restaurant, Green Papaya, på Frederiksberg, hvor jeg eksempelvis serverede små ruller med fyld. Sådan nogle kunne jeg forestille mig også at servere her," fortæller han.

Med sit store netværk og gode kontakter i Belgien kan kunder altid komme forbi og spørge til specifikke øl. Det er ikke sikkert, at de lige er at finde på hylderne, men Peter vil altid gøre sit bedste for at være behjælpelig med at skaffe det efterspurgte hjem.

