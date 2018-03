Se billedserie Ekstrudering er plast i lange baner - og sådan laver man plasticrør, stænger, slanger og profiler. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Hos PMH Plast laver de plast i lange baner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hos PMH Plast laver de plast i lange baner

Hillerød - 13. marts 2018 kl. 10:38 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plastic er for tiden et udskældt materiale, men vi bruger det alligevel overalt. Det gælder også i produktionen, hvor dele af plast spiller en stor rolle for at få det hele til at køre. Det lever virksomheden PMH Plast ApS af. Den fire år gamle virksomhed producerer plasticrør, slanger, stænger og profiler i alle former, farver og størrelser. Det sker i en hal på et nedlagt teglværk, lige uden for Hillerød, og kunderne er virksomheder i hele Danmark.

- Vi lever af at lave mindre serier, og det er der et marked for. Vi er små, så vi kan være fleksible, og hurtigt skifte om på produktionslinjerne, siger virksomhedens direktør og stifter, Peter Michael Haugvik.

PMH Plast ApS producerer plast ved hjælp af teknikken ekstrudering. Den mest udbredte plastindustri i Danmark er sprøjtestøbning, mens ekstrudering er en noget mindre industri.

Ekstrudering betegner en proces, hvor flydende plastmasse køres frem i en form, gennem forskellige værktøjer og dermed bliver til rør, slanger, stænger eller profiler.

- Det er i princippet lidt på samme måde, som man laver vaniljekranse, forklarer Peter Michael Haugvik og fortsætter:

- Vi plejer at sige, at vi laver plast i lange baner.

Peter Michael Haugvik stiftede PMH Plast ApS, da han købte ekstruderingsdelen ud af sin tidligere arbejdsplads Preiteck Plast a/s i Helsinge i 2014. Han fandt egnede lokaler i det gamle teglværk uden for Hillerød, og overtog kunder, maskiner og medarbejdere. Siden da er virksomheden vokset via opkøb af yderligere produktion fra en anden plastvirksomhed, og beskæftiger i dag seks medarbejdere udover direktøren selv.

- Vi har haft vækst på omsætningen i de tre første år, og vi har også overskud. Og vi forventer yderligere vækst i år også, fortæller Peter Michael Haugvik, mens han viser rundt i produktionshallen.

På den ene af fem linjer er der ved at blive produceret rør til sprøjtebomme eller gødningsbomme til brug i landbruget. På et andet bånd kører tynde stænger ud, som skal indgå i et transportbånd i fødevareindustrien. Små bitte dele, som ingen ser. Rigtig mange af produkterne fra PMH Plast er dele, der indgår i en produktion hos kunderne, som kommer fra byggebranchen, fiskeribranchen, landbrugsbranchen, fødevarebranchen med mere.

PMH's kunder befinder sig primært i Danmark, faktisk Jylland, hvor de fleste produktionsvirksomheder ligger. Virksomheden har enkelte kunder i udlandet, men rundt omkring i verden befinder sig mange plastdele, der har indledt tilværelsen i Hammersholt.

- Vores kunder er globale, så vores emner sidder overalt i hele verden, siger Peter Michael Haugvik.

Det hele begynder med små stykker plastgranulat, som står klar i store big bags ved starten af produktionslinjen. En stor del af råmaterialet er genbrug af plastaffald fra produktion, og PMH Plast sender også sit produktionsaffald til virksomheden Aage Vestergaard Larsen i Mariager, hvor det laves til nyt granulat. Granulaten kommer op i en tragt, hvor der blandes farve i, hvis emnet skal have en farve.

Herfra kommer granulaten ned i selve esktruderen, som er en snegl, der skubber granulaten frem, mens det varmes op. Plastgranulaten smeltes ved hjælp af varme på 150 til 250 grader celcius, og friktionen i sneglen. Massen kommer ud flydende og presses så gennem værktøjet, som former massen til rør, profiler, slanger eller stænger.

Værktøjet er det centrale element i produktionen.

Når kunden placerer en ordre, udvikler PMH Plast i samarbejde med kunden værktøjet, der skal bruges til præcis det produkt.

- Det kan godt være, at et rør er et rør - men spørgsmålet er, om det er vigtigt, at det er præcist udvendigt eller indvendigt. Det kommer an på, hvordan røret indgår i kundens produkt, om det er vigtigt på grund af produktionsprocessen eller produktet, siger Peter Michael Haugvik.

Værktøjet laves i jern af PMH's egen værktøjsmager eller hos en leverandør. Når værktøjet er klart, tager det en uges tid at sætte produktionen af et emne i gang, for værktøjet skal kalibreres, så emnet får de helt rette dimensioner. Det er et spørgsmål om tiendedele af milimeter, når produktionen kalibreres. Når plasten har fået sin form, køres den gennem et vandbad, hvor det afkøles, og herefter klippes det i de rette længder.

De længste rør der kan produceres på fabrikken er 6 meter, men PMH har også en spole med 4200 meter kabel til fødevareproduktion liggende. Og på den måde er der ikke mange begrænsninger på, hvad virksomheden kan lave i plast.

- Plast er et genialt produkt. Det er et billigt materiale, det kan genbruges, og det kan bruges til alt. Plast i biler gør for eksempel, at man kan holde vægten nede, så man bruger mindre brændstof, siger Peter Michael Haugvik og tilføjer:

- Udfordringen er, at når det smides i naturen, er det svært at få det væk.