Hos Kåre kan du stadig prutte om priserne

Den lokale antikvitetsforhandler Kåre Sørensen afliver myten om, at vi danskere ikke bryder os om at prutte om priserne.

Hillerød - 02. oktober 2020 kl. 11:28 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Er du på jagt efter en gammel pladespiller, porcelænsfigurer, sofaer, smykker, nipsting, malerier, lysestager eller gamle mønter?

Så er der stor chance for, at Kåre Sørensen har det i sin butik.

Ellers kan han formentlig skaffe det.

Kåre Sørensen har haft antikvitets- og genbrugsbutikken Tingstedet på Slotsgade 34 i snart 24 år. Butikken lever en lidt tilbagetrukket tilværelse i baggården bag Skoringen og Lux Optik, og udover en stor glasmontre og et skilt, der står ude på Slotsgade for at fange potentielle kunders opmærksomhed, gør butikken ikke meget væsen af sig.

"Jeg kunne da godt tænke mig, at butikken lå lidt mere synligt, men på den anden side, så er der mange, der kender os eller har hørt om os efter så mange år," fortæller Kåre Sørensen, der åbnede Tingstedet i 1996.

"Det hele startede med, at jeg tog rundt og solgte ting på loppe- og kræmmermarkeder. Jeg fandt hurtigt ud af, at der var et marked for det, og så tog jeg chancen og gjorde det til min levevej. Jeg kan huske, at jeg hverken havde kørekort eller bil det første år, jeg havde butikken, men problemet var, at de ting, jeg solgte i butikken, købte jeg hos en, der boede oppe i Helsinge. Så jeg måtte tage toget til Helsinge om morgenen og fylde indkøbsposerne med varer og slæbe dem med hjem i toget til Hillerød igen," husker Kåre Sørensen.

I dag har han både kørekort og bil.

"Jeg vurderer og opkøber jo også dødsboer, så jeg kan slet ikke undvære bilen," fortæller Kåre Sørensen, der holder butikken lukket om tirsdagen for at have tid til at tage rundt og kigge på de dødsboer, han har købt eller skal vurdere.

"Der er mange, der rydder et dødsbo selv, men jeg synes, at det svarer lidt til, at man går i gang med at reparere sin bil uden at have forstand på det. Det plejer sjældent at gå godt, og jeg har desværre tit oplevet, at folk har smidt værdifulde ting fra et dødsbo ud. Det er jo lidt ærgerligt," lyder det fra Kåre Sørensen.

Corona-krisen kradser

Corona-krisen har også ramt Tingstedet. En stor del af de kunder, der kommer i butikken i specielt sommermånederne, er nemlig turister.

"Jeg kan godt mærke, at der ikke kommer så mange turister i øjeblikket. I august omsatte jeg kun for en tredjedel af, hvad jeg omsatte for i samme måned sidste år. Så corona-krisen har da også ramt mig, og hvis jeg ikke havde fået hjælp fra regeringens hjælpepakker, så havde butikken nok ikke overlevet," fortæller Kåre Sørensen.

Men der kommer da heldigvis stadig kunder i butikken, understreger han.

"Mine kunder kommer fra alle samfundslag og alle aldersgrupper. Blandt de unge er det blandt andet smykker og lp'er, der er et hit. Men de unge har faktisk også fået øjnene op for design og teaktræs-møbler. Ellers er det specielt stentøj af blandt andre Arne Bang og Saxbo, der sælger godt i disse år," siger Kåre Sørensen, der i øjeblikket har 20 procent på alle varer i butikken for at få gang i salget oven på corona-nedlukningen.

Han lægger ikke skjul på, at Tingstedet har fået hård konkurrence fra de mange genbrugsbutikker, som forskellige humanitære organisationer har åbnet.

"Men jeg har et lidt andet koncept end dem. Jeg udvælger selv meget nøje, hvilke ting jeg vil købe og sælge videre i butikken. Genbrugsbutikkerne har også mange gode varer, men generelt mener jeg, at mine varer ligger i en lidt bedre kategori," siger han.

De varer, som Kåre Sørensen har i sin butik, stammer til dels fra de dødsboer, han opkøber, men der er også mange, der kommer ned i butikken og sælger deres gamle ting.

Og så er det åbenbart lidt af en skrøne, at vi danskere ikke bryder os om at prutte om prisen, siger den lokale antikvitetsforhandler.

"Jeg synes faktisk, at folk er ret godt til at prutte om priserne. Det synes jeg da også, at man skal gøre. Det er jo en handelssituation, og folk er meget velkomne til at prutte om priserne, når de handler hos mig," siger han.

Kåre Sørensen tager også ud over lave vurderinger - blandt andet i forsikringssager og for advokater - men du kan altså også bestille ham til at kigge forbi og sætte pris på den gamle skål eller maleriet, der er dukket frem af gemmerne på loftet.

