Hos Christian kommer lyden ud af væggene

Du får straks syn (og lyd) for sagen, når du besøger LydArkitekten på Industrivænget.

”Højttalerne er fuldstændig usynlige, fordi deres fronter er spartlet til. Højttalernes frekvens er justeret, så deres lyd bliver optimal gennem et lag almindelig spartelmasse. Hver af de 12 højttalere har en spredningsvinkel på 170 grader, så væggen nærmest giver en surround-effekt i rummet. Det gør et stort indtryk på folk,” siger Christian Pabst.

Og så er der en fuldspartlet helt glat hvid væg, der viser sig at rumme 12 højttalere inde bagved. Mere diskret bliver lyd ikke.

Det knap 200 m2 store showroom er indrettet med forskellige miljøer. Her er både fritstående højttalere og indbyggede højttalere med diskrete gitre i væg og loft.

”Jeg har altid haft en passion for at bygge lyd ind i huse og virksomheder så diskret som muligt,” siger Christian Pabst. Foto: Martin Warming

Musik i haven hele året

Christian Pabst rådgiver private og virksomheder om lyd-løsninger inde og ude.

”Jeg gør blandt andet meget i havesystemer. Når man sætter to traditionelle højttalere ud på terrassen, kan man meget nemt komme til at genere naboen, fordi man har skruet for højt op. I min løsning placerer man mange små højttalere kombineret med en lille subwoofer. Højttalerne peger ind mod boligen og kan stå udenfor hele året”.

LydArkitekten fører blandt andet indbygningshøjttalere fra amerikanske Sonance, trådløse højttalere fra engelske KEF, tv-skærme fra Panasonic og hifi-møbler i valgfrie dimensioner designet til at skjule anlæg og højttalere fra danske Frislev.