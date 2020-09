Horsevænget: Husleje kan stige efter tre måneder

- Hvis lejerne ikke har modtaget huslejestigninger i en længere årrække kan man risikere, at lejen sættes op til det lovlige niveau, og at det sker forholdsvist hurtigt, siger Anders Svendsen, chefjurist i LLO.

- Det er meget sandsynligt, at en ny køber vil gå ind og se på ejendommen og på, om lejerne betaler det, de skal. Og det lyder til, at der er en mulighed for at sætte huslejen op efter reglerne, siger Anders Svendsen.