Hop på en lejecykel på stationen

- Hillerød ligger i hjertet af Nordsjælland og er et fint startsted for både korte og lange cykelture. Vi anbefaler turisterne, blandt andet, at cykle Parforcerute 110, en tur der både favner et Parforcejagtlandskab, som er på UNESCOs liste over bevaringsværdig kulturarv, renæssanceslottet Frederiksborg Slot og en tur gennem Hillerøds pulserende bymidte. Den kombination kan turisterne vist ikke opleve andre steder i Danmark, siger projektchef Bettina Kampmann fra VisitNordsjælland.

Cykeludlejningen er åben i de næste tre måneder for at teste interessen fra byens gæster og turister for at leje cykler. Etableringen er finansieret af midler fra projektet "Grøn tur/retur", hvor der testes og udvikles løsninger, som skal inspirere danske og internationale turister til at tage fra København ud til oplevelser uden for storbyen, og samtidig gøre det nemt ved brug af bæredygtig transport. Cykeludlejningen på Hillerød Station er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful Copenhagen og VisitNordsjælland.