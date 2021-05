Hør om ofrene i Gadevang Mose

Få, der tager ud til den lille idylliske Gadevang mose, tænker vel over, at der her blev ofret et menneske for mere end 2.000 år siden. Hvordan ved vi, at det er et offer? Hvorfor ofrede man mennesker? Hvad kan vi bruge den slags overvejelser til? Og hvem var de ofrede? Disse, og mange flere spørgsmål, kan man få svarene på, ved at tage med på turen.