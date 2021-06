Trods manglende fast rute med skiltning, vejvisere og depoter var humøret højt blandt deltagerne i årets udgave af Ladywalk, der på landsplan havde knap 23.000 deltagere. Foto: Firmaidræt Hillerød

Højt humør og høj solskin til årets Ladywalk

Hillerød - 01. juni 2021 kl. 13:01 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

1292 kvinder snørede søndag og mandag traveskoene og deltog i en coronavenlig udgave af Ladywalk.

Til trods for at deltagerantallet kun var en tredjedel af deltagerantallet i 2019 var de lokale arrangører, Firmaidræt Hillerød, godt tilfredse med deltagelsen og afviklingen af dette års udgave af Ladywalk.

Efter sidste års skuffelse over aflysning var organisationen bag Ladywalk besluttet på, at arrangementet, der støtter Hjerteforeningen og Psykiatrifonden med et millionbeløb, skulle gennemføres i år.

Politiet havde ikke givet tilladelse til, at der kunne opsættes en fast rute for alle deltagerne, så for at arrangementet kunne lykkes og forsamlingsforbud og andre restriktioner skulle overholdes, var det op til deltagerne at gå en tur på syv eller 12 kilometer på en selvvalgt rute.

Firmaidræt Hillerøds rolle i år var derfor alene at udlevere startposerne til de knap 1300 deltagere.

Mange af deltagere havde deltaget før, og derfor blev den selvvalgte rute for rigtig mange af deltagerne også de tidligere ruter i Præstevang Skov og St. Dyrehave.

- Selvom en del havde udfordringer med at finde rundt i skoven, så var der fra deltagernes side stor forståelse for den manglende »faste« rute og tog det med godt humør. Det var i hvert fald tydeligt at se, at de mange kvinder havde haft en dejlig tur i skoven, hvilket det gode vejr begge dage hjalp til med, udtaler Lotte Reffs fra Firmaidræt Hillerød.

- Og til næste år tager vi revanche og laver en stor festdag ud af det, slutter Lotte Reffs med et glimt i øjet.

