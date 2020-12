Jakob Mejlhede Nielsen, forstander på Grundtvigs Højskole, glæder sig over, at højskolerne ikke bliver lukket i denne omgang. Foto: Allan Nørregaard

Højskoleforstander er »virkelig glad og lettet«

Hillerød - 07. december 2020 kl. 15:19 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Da statsminister Mette Frederiksen (S) mandag præsenterede de nedlukninger, der gælder i 38 kommuner fra onsdag, gik højskolerne fri. Her skal eleverne ikke sendes hjem fra de lange kurser, og det glæder forstander på Grundtvigs Højskole Jakob Mejlhede Nielsen.

- Man er altid nervøs for, hvor hård nedlukningen bliver, så jeg er virkelig glad og lettet. Jeg kunne næsten ikke bære, hvis vi skulle sige til eleverne, at de skulle rejse hjem 14 dage før tid. Nogle af dem var her også i foråret, og jeg ville næsten ikke kunne bære, hvis de skulle sendes hjem igen, fortæller Jakob Mejlhede Nielsen.

På Grundtvigs Højskole startet forårets kuser normalt den 3. januar, men til næste år har man valgt at flytte starten til den 7. januar, så de kommende elever kan nå at blive testet efter jul og nytår, inden de skal starte. Og forårskurserne er ikke i fare for at blive aflyst.

- Det er først, når eleverne begynder at rejse, at det er en smitterisiko. Vi gør meget for at holde eleverne på skolen, og vi har rengøring, mundbind og afspritning. Derudover opfordrer vi til, at hvis de skal handle, så skal de gøre det uden for myldretiden, siger Jakob Mejlhede Nielsen.