Johannes Skriver Elf og Hedda Marie Rank Rasmussen står bag initiativet til at tage toget i stedet for flyet, når alle eleverne på Grundtvigs Højskole i den kommende uge skal til Marokko. Foto: Jonas Hoff Jensen

Højskoleelever tager toget til Marokko

I næste uge rejser hele Grundtvigs Højskole til Marokko. Men en del af eleverne tager en 2,5 dage lang togtur i stedet for den hurtige flyvetur. - Vi ønsker at ændre måden, vi rejser på, siger eleverne.

Hillerød - 06. marts 2020 kl. 07:52 Af Marie Skau, Anne Thomsen og Jonas Hoff Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de 125 elever på Grundtvigs Højskole tager på studietur til Marokko, dropper 12 elever flyet og tager den 4.000 kilometer lange rejse med toget. Det sker af klimamæssige årsager.

- Jo mere fokus der er på mulighederne for at tage tog, jo større chance er der også for, at folk vælger at gøre det. Vi gik ind til dette højskoleophold med intentionerne om at ændre på nogle ting, og vi vil gerne sprede den grønne livsstil, siger 21-årige Hedda Marie Rank Rasmussen, som sammen med 20-årige Johannes Skriver Elf har taget initiativet til togrejsen til Marokko for at gøre opmærksom på alternativer til flyrejser.

- Man begrænses ikke når man fravælger fly. Jeg mener godt, at man langt hen ad vejen kan opnå de samme oplevelser med tog, hvis ikke flere, siger Johannes Skriver Elf.

- Selvfølgelig er det primært et signal, vi sender, og det kan godt være, at det ikke gør nogen forskel i det store billede i forhold til CO2-udledningen. Men det er ikke et argument, der holder vand i min verden, siger Hedda Marie Rank Rasmussen.

Forstander på Grundtvigs Højskole Frederiksborg Jakob Mejlhede Nielsen glæder sig over elevernes togtur.

- Jeg synes, det er en god ide at få det testet, hvordan det fungerer. Det er jeg absolut positiv over, siger han.

12 elever på Grundtvigs Højskole har valgt “Journalistik” som et af deres sidefag.

I et cirka to måneder langt forløb lærer de at interviewe, researche og kommunikere krypteret. De skriver portrætter, gonzo-journalistik og diskuterer presseetik. Og så laver de lokaljournalistik i samarbejde med Frederiksborg Amts Avis”

Vi bringer et udpluk af elevernes artikler, som er blevet til i løbet af januar og februar Men han er ikke klar til at sende alle sine elever med toget.

- Det er ikke forsvarligt at sende 125 elever på en togtur, der varer to et halvt døgn hver vej. Det er en situation, der kan skabe mange udfordringer. Men turen med en mindre gruppe vil fungere godt, siger forstanderen, som glæder sig til at høste elevernes erfaringer, som kan bruges på senere højskoleophold.

Højskoler dropper flyture Også på andre danske højskoler vælges flyveture fra.

Roskilde Festival Højskole og Jyderup Højskole har helt fravalgt flyrejserne. Roskilde Festival Højskoles skriver på sin hjemmeside, at de rejser bæredygtigt og langsomt, og de har lavet en nyfortolkning af selve det at rejse. Ifølge dem er destinationen ikke nødvendigvis målet, rejsen i sig selv kan også være en givende oplevelse.

- Gruppen af unge mennesker, der gerne vil arbejde med klimaforandringer, råber højere og bliver større og større. Det er rigtigt, at jeg kan mærke en øget efterspørgsel på klimavenlige højskoleophold, men den er ikke så stor, som vi går og bilder os ind, siger Johannes Schønau, Højskolebevægelsens bæredygtighedskonsulent,

Fravalget af flyrejser kan være problematisk for højskolernes ambitioner, fortæller Johannes Schønau.

- Hvis vi gerne vil favne bredt som højskolebevægelse, så kræver det i nogle situationer, at vi tager væk og møder folkefærd på deres præmisser, og her er studieturen den centrale del af det at gå på højskole, siger Johannes Schønau.

Studietur er vigtig Sådan er det også i Hillerød.

- Vi har drøftet selve turen til Marokko de seneste år, men har valgt at fastholde destinationen på grund af kulturmødet, siger Jakob Mejlhede Nielsen, som mener, der vil blive givet afkald på noget ekstraordinært, hvis højskolen opgiver rejsen til Nordafrika.

Han mener ikke, at det betyder at højskolen negligerer klimaspørgsmålet, tværtimod.

- Vi har arbejdet med bæredygtighed i mange år, også før det blev hipt. Vi begrænser os normalt til én flyrejse per hold, og når vi flyver, betaler vi naturligvis klimakompensation, siger han.

Når de 12 elever på tirsdag den 10. marts sætter sig i toget, ser de ikke skævt til de andre højskoleelever, der hopper på flyet to dage senere.

- Vi fordømmer ikke dem, der ikke tager toget, men jeg synes, det er vigtigt at bruge sin stemme på bedst mulige måde, i håb om at påvirke alle i, hvad vi mener, er den rigtige retning, siger Hedda Marie Rank Rasmussen.