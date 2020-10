Højskoleelever samler ind til Morialejren

"For få uger siden stod Moria-lejren i flammer, og 12.000 i forvejen udsatte mennesker var nødsaget til at flygte endnu engang. I en by dækket af aske står alle disse mennesker nu uden adgang til mad, tag over hovedet og vand, samtidigt med at Corona-virussen strammer sit greb," skriver eleverne i en pressemeddelelse.