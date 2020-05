Det er under 14 dage siden, at højskoleeleverne i små hold vendte tilbage for at pakke deres ting sammen. Nu kan de vende tilbage allerede fra på mandag den 1. juni. Foto: Johanne Wainø

Højskole genåbner: Eleverne kan vende tilbage mandag

Hillerød - 29. maj 2020 kl. 15:49 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne på Grundtvigs Højskole kan allerede fra på mandag vende tilbage til skolen i Hillerød. Det skriver Grundtvigs Højskolen i en pressemeddelelse.

- I sidste uge fik vi på Grundtvigs Højskole at vide, at vi og landets andre højskoler måtte åbne fra onsdag 27. maj. Vi har dog først skullet have det hjemsendte personale tilbage på arbejde, og vi først fik de af Sundhedsstyrelsen godkendte retningslinjer for genåbning tirsdag den 26. maj. Vi har valgt at invitere eleverne tilbage fra mandag den 1. juni, hvis de er blevet testet og/eller ikke har symptomer, så de kan få 14 dage at slutte deres højskoleophold med, skriver Grundtvigs Højskole.

Højskolen fremhæver, at der i retningslinjerne for genåbning er to centrale områder, der skiller sig ud.

- For det første må elever/kursister og personale samles til undervisnings, pædagogisk tilrettelagt samvær eller almindelige samvær uden forsamlingsforbuddets begrænsninger, hvis det enten er på skolens matrikel eller f.eks. på busekskursion. Dette skal dog ske med almindelige afstandskrav, skriver højskolen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- For det andet fik vi mulighed for at danne familiegrupper på op til max 20 personer. Inden for den enkelte familiegruppe er eleverne ikke omfattet af de almindelige afstandskrav, mens afstandskravene gælder i forhold til øvrige elever og personale. Antallet er personer i familiegrupper er vigtigt, fordi det helt lavpraktisk er med til at bestemme alt lige fra, hvordan eleverne kan bo, skal spise og opholde sig til hvordan vi tilrettelægger indhold.

Dog har højskolen dog også spild en masse forberedelse, skriver Grundtvigs Højskole, da der torsdag aften blev udsendt nye retningslinjer.

- Allerede torsdag aften blev der dog helt bizart udsendt nye retningslinier, hvor Sundhedsstyrelsen uden ny evidens pludseligt skar familiegrupperne ned til otte personer. Heldigvis er vi ikke startet endnu, så vi har kun lavet en masse forberedelse, som nu er spildt. Men højskoler, som allerede var startet står nu i den groteske situation, at elever, der har kunnet været en gruppe uden afstand, nu skal til at deles op i mindre enheder, skriver højskolen

Højskolen må dog droppe de mange offentlige arrangementer, som skolen ellers har tradition for at lave. Det betyder, at foredrag, debatter, sang- og spisearrangementer og koncerter. Derudover er den traditionsrige Skt. Hans i højskolens park ligeledes aflyst.

- Vi plejer at samle cirka 600-700 mennesker, og regeringen har meldt ud at forsamlinger over 500 under ingen omstændigheder får lov at samles før til efteråret, konstaterer højskolen.

Grundtvigs Højskole er dog stadig populær blandt kursister, og allerede nu er der stor tilslutning til de fleste af sommerens korte kurser, ligesom der er udsolgt til starten på de lange kurser i efteråret.