Højere affaldstakster skal betale for medarbejder

Hillerød - 22. juni 2020 kl. 05:17 Af Anna Törnqvist Jensen

Virksomheder og institutioner skal genanvende mere affald, ligesom det sker hjemme i privaten i Hillerød. Til det formål ansatte Hillerød Kommune sidste år en medarbejder, som skal rådgive og hjælpe virksomhederne til at blive bedre til at sortere affald og genanvende mere.

Men på budgettet er medarbejderen kun finansieret i år, og nu skal de 600.000 kroner, som medarbejderen koster, findes i borgernes lommer. Nu har et flertal i Økonomiudvalget nemlig besluttet, at medarbejderen fremover skal finansieres over affaldstaksterne, og ifølge Hillerød Forsyning vil det betyde en prisstigning på cirka 30 kroner årligt for borgerne til at betale for medarbejderen. Kun Mette Thiesen (NB) stemte i Økonomiudvalget imod.

- Vi har mulighed for at finansiere den ekstra affaldsindsats over taksterne, og en del af forsyningsopgaven er at rådgive borgere og kunder, så deres forbrug kan effektiveres. Et af vores grundlæggende principper er, at forsyningsselskabet skal hvile i sig selv på den måde, at kunderne får det, de betaler for. Og det er rådgivning altså en del af, fordi rådgivningen er med til at nå nogle mål i fællesskab. Affaldsindsatsen skal være med til at påpege nogle af de forhindringer, der kan være, for at sikre genanvendelse. Der kan være mange mærkelige snubletråde, som er gode at få afdækket, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Selvom medarbejderen finansieres af alle kunders lommer, er det kun virksomheder, butikker institutioner, der får rådgivning om genanvendelse.

Ifølge kommunens forvaltning betaler borgerne da også allerede i dag omkostninger til udvalgsbehandling, affaldsplan, regulativændringer, borgerhenvendelser og behandling af anmeldelser om jordflytning gennem affaldstaksterne.

Ifølge borgmesteren er det vigtigt, at virksomheder og institutioner i Hillerød begynder at genanvende mere, da det også handler om signalværdi.

- Når man tager rundt til vores institutioner og virksomheder, vil de ofte sige, at de ikke bliver opfordret til at sortere. Det er vigtigt, at vi ikke bare som borgere sorterer i de fraktioner, vi gør, men at virksomhederne og institutionerne også gør det. Det kan virke mærkeligt, at man skal gøre det hjemme hos en selv, men ikke på vores institutioner, siger Kirsten Jensen.

EU har desuden sat mål for, hvor meget affald der skal genanvendes, og her er virksomheder og institutioner også en vigtig spiller, mener hun.

- Hvis vi kan få sorteret mere hos virksomheder og institutioner, vil det hjælpe til at nå de miljømål, der er, siger hun.

Og ifølge borgmesteren er der stor vilje til at sortere affaldet.

- Motivationen og lysten til at gøre noget er ret høj. Der er børn og unge, som synes, det er mærkeligt ikke at skulle sortere lige så meget, når de er i skole eller i dagtilbud, som de gør derhjemme. Jeg er sågar blevet kontaktet af elevrådsrepræsentanterne på Hanebjerg Skole, der gerne ville gøre mere for miljøet og derfor selv har organiseret affaldssortering, fordi eleverne syntes, det var stødende at smide plasticflasker og papir ud det samme sted. Det viser hvor stærke og positive kræfter, der er rundt omkring, siger Kirsten Jensen.