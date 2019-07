Se billedserie Der er som regel 160 mennesker samlet til katolsk gudstjeneste i Hillerød. Det er ugens højdepunkt for præst Hans Esmark. Foto: Allan Nørregaard

Højdepunktet er gudstjenesten

Hillerød - 26. juli 2019 kl. 06:38 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Møbelsnedker, soldat og katolsk præst. Sådan man i meget kort form beskrive Hans Esmarks voksenliv. Med den vigtige tilføjelse, at han i hovedparten af tiden har været præst i Hillerød. Der er nu gået 40 år, og det markeres i Kirkecentret i Møllestræde i Hillerød søndag 4. august. Der er gudstjeneste kl. 10 efterfulgt af brunch i menighedsrådssalen.

- Jeg går ind til mit sidste år som præst. Jeg er 76 år, og har ikke helt fysikken til det mere. 1. august næste år er det slut, og jeg flytter ind i en lejlighed hos Lions Club bag Irmatorvet. Jeg vil stadig have min gang i kirken og tage ud og holde foredrag og så videre, men det er på tide, at en anden tager over, siger Hans Esmark.

Der lyder orgeltoner fra kirkecentret, der også bærer navnet Sankt Vilhelms Kirke, da avisens udsendte dukker op. Det er præsten selv, der spiller, og hele kirkebygningen bærer for en stor dels vedkommende hans stempel.

- Som udlært møbelsnedker har jeg lidt forstand på de dele, så jeg har selvfølgelig haft stor indflydelse på, hvordan den her bygning i sin tid blev restaureret. Den stod klar to år efter min indsættelse, og indtil da holdt vi til i to villaer på Enghavevej nær Milnersvej, men donationer fra venner af kirken gjorde det muligt at flytte hertil. Bygningen har en lang og farverig historie bag sig fra 1845 - bl.a. som sindssygehospital. Så engang har der været tremmer for nogle af vinduerne, siger Hans Esmark og peger rundt i den nu smuk dekorerede og flot indrettede kirkebygning. Man lægger bl.a. mærke til en collage med den katolske abbed Vilhelm af Æbelholt, kirkens skytsengel, i centrum - lavet af Kirsten Lundsgaardvig.

- Højdepunktet for mig er søndagens gudstjeneste, hvor 160 mennesker er samlet her, siger Esmark, der ikke bare har været drivkraft i opførelse af denne kirke, men også har været aktiv i opførelsen af kirker og menighedshuse i Ringsted, Hørsholm og Helsingør.

Hans Esmark studerede filosofi og teologi i Frankfurt am Main og Würzburg. Han blev præsteviet af biskop Hans Martensen i Lyngby i 1977 og var derpå kapellan i Bistrup/Birkerød til 1979, inden han samme år blev sognepræst i Hillerød. Fra 1985 var han tillige i en årrække sognepræst i Ringsted, og fra 1989 det samme i Helsingør. Men i dag er han kun præst i Hillerød, og i hele Nordsjælland er der kun katolske menigheder i netop Hillerød og Helsingør.

- Det skyldes ikke et fald i antallet af katolikker, vi er vel stadig omkring 47.000 på landsplan, men det er pengene, som det skorter på. Det mærker man alle steder, og her er der grund til at takke de gode venner af den katolske kirke, der støtter og har støttet os gennem årene.

Men hvordan blev Hans Esmark, opvokset i en almindelig borgerlig familie på Frederiksberg, egentlig katolik?

Den korte version går på, at han tog afstand fra den del af den luthersk-indremissionske gren af folkekirken, som han mødte som barn og ung. Den forekom ham overfrom og glædesløs, og i sin søgen efter en mening med livet opdagede han nærmest ved et tilfælde den katolske kirke i Stenosgade ved Søerne i København.

- Her gik der mennesker til gudstjeneste kl. 17 om eftermiddagen, helt frivilligt, så at sige. De så glade ud derved, og så begyndte jeg at komme der. På det tidspunkt er jeg 16-17 år og i lære som møbelsnedker. Jeg er et ret æstetisk og musikalsk menneske, og jeg var også glad for at blive møbelsnedker. Det sidste vil jeg dyrke noget mere, når jeg går på pension. Men altså: jeg fandt en mening med det hele i den katolske kirke. Ligesom unge i dag prøver det ene og det andet, inden de følger en bestemt vej. Jeg blev så også soldat, og der fik jeg så også en af de helt store oplevelser - som soldat og katolik, uddyber Hans Esmark.

Hillerøds katolske præst blev udlært som møbelsnedker i 1963 hos Poul Dinesen i København og konverterede samme år til den katolske kirke samme år. Han blev indkaldt til soldat ved Sjællandske Trænregiment fra 1964, hvor han blev premierløjtnant af reserven i 1969. Han er i dag stadig major af reserven.

- Det helt særlige var, at alle katolske soldater hvert år kunne komme en tur til pilgrimsbyen Lourdes i Frankrig. Der var han så med hvert år, syv gange, sammen med omkring 25.000 soldater i uniform, fra alle mulige lande for at bede om fred i verden. Det var en begivenhed, der gjorde utroligt stærkt indtryk på mig. Jeg var ret glad for soldaterlivet, men turene til Lourdes med bønnerne, fællesskabet og det hele blev nok udslagsgivende for, at jeg gik efter at blive katolsk præst, fortæller han i dag.ent med ofre

Hans Esmark blander sig gerne i debatten i kirken og i samfundet, og har gennem en lang række foredrag fået mange gode kontakter også udenfor det katolske miljø. Fællesskabet med andre kristne ligger ham stærkt på sinde, hvilket han gerne understreger.

Mange katolikker, også uden for sognets grænser, kender ham som personlig engageret i menneskers glæder og sorger, en indsats, som til tider har krævet store ofre.

- I dag kan jeg godt savne, at jeg ikke har fået børn og familie, men sådan skulle det altså være. Som ung førte jeg mig da frem i en periode, købte bil og var næsten forlovet. Nærhed er så mange ting, og jeg finder en del af det i kirken, siger Hans Esmark, som for nogle år siden blev hovedperson i ellers gammel sag med »overgreb« som overskrift. Han var i 2010 suspenderet fra præstehvervet i otte måneder, men kom tilbage.

- Jeg vil ikke ønske den beskyldning og det forløb for min værste fjende, og jeg var glad, da det var overstået. Jeg fik opbakning alle steder fra - fra mennesker, der kendte mig. Desværre ønskede dele af den katolske kirke, at det ville være bedre at lukke sagen ved at ofre mig. Det var en hekseproces. Jeg var som helt ung præst meget idealistisk og forsøgte at mægle i en strid mellem et ægtepar. Det var helt tilbage i 1980. Jeg tog moderens parti, og det ville faderen hævne. Det gjorde han mange år senere. Han skubbede sønnen foran sig, og det gik så ud over mig. Nu har jeg lagt det bag mig, og jeg har lært en anden ting af det: Man skal ikke komme med gode råd til stridende parter - man skal lægge op til eller hjælpe med til, at de måske selv kan finde en løsning.

Hans Esmark kigger fremad. Hvad ønsker han sig i jubilæumsgave?

- Svaret er enkelt, og det handler om penge. En katolsk præst har ikke nogen høj løn, og næste år skal jeg jo ind i en lejlighed og have ny vaskemaskine sov. Et nyt liv begynder.