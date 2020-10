Se billedserie I foråret fik Hjulmandens Hus nyt stråtag, og det fik Lennart Weber i gang med bogen om det historiske hus. Foto: Lennart Weber

Hjulmandens hus minder om gamle stridigheder

Hillerød - 19. oktober 2020

Det røde stråtæktshus på Kalvehavevej 4 gemmer på en enestående historie. Huset blev bygget i 1795 som et dobbelthus med to selvstændige matrikler. Det fik kaldenavnet »Brammersgave«, fordi ejeren af Annaborg skænkede det til sine gode medarbejdere. Men i næsten 100 år var det hjemsted for hjulmandens værksted, og herefter hed det i folkemunde kun »Hjulmandens hus«.

Netop Hjulmandens hus er omdrejningspunktet i Lennart Webers nye bog »Hjulmandens hus. Historien om huset på Kalvehavevej på grænsen mellem Nyhuse og HIllerød«. Det er historien om huset, men ligeså meget om områdets udvikling, hvor borgerne i Nyhuse og HIllerød Købstad ikke altid levede i fred og fordragelighed.

- At skrive en bog om Hjulmandens hus er faktisk en gammel ide, jeg fik dengang pressefotograf John Jessen Hansen boede i huset. Huset ligger på et fantastisk sted lige ved indgangen til Hillerøds smukkeste sted, Indelukket. Samtidig ligger huset på grænsen mellem Hillerød Købstad og Nyhuse. Møder du ældre borgere fra de områder, kan man høre, at den gamle strid, der er over 100 år gammel, stadig lever. Det er noget med, at købstaden aldrig rigtig accepterede bønderne ude vestpå, fortæller Lennart Weber.

Svært at samle samfund

I foråret cyklede han forbi og så, at der var ved at blive lagt nye strå på taget. Og det blev startsskudet til bogen.

- I lokalområdet er det et hus, der betyder noget. Man tænker næsten på et eventyrhus, når man ser det, men også området gemmer på så meget. Jeg blev selv overrasket, da jeg gravede ned i historien. Det er også en historie om besværlighederne med at fusionere lokalsamfund, siger Lennart Weber.

I bogen fortæller Lennart Weber, at en del af årsagen til konflikten skal findes i en følelse af »os« og »dem«, som der stadig kan tales om, når der i nyere tid har været kommunesammenlægninger. Tilbage i 1947 faldt planerne om at lægge Nyhuse og Hillerød sammen til jorden, og ifølge Lennart Weber var en af de væsentligste årsager til det, at politikerne i Hillerød hele tiden talte om at indlemme Frederiksborg Slotssogn, og at politikerne i sognerådet ikke følte, at Nyhuseborgerne var værdsat. Forholdet mellem de to områder blev først delvist forbedret, da de to kommuner og Nr. Herlev i 1966 blev lagt sammen.

Borgmester forvalter

Midt i dette område lå og ligger altså Hjulmandens Hus, der fik sit navn, efter hjulmager Hans Pedersen i 1868 overtog huset fra sin far. Da Hans Pedersen døde, overtog sønnen, hjulmager Hans Vilhelm Petersen huset. Da han døde i 1948 overtog enken Inger Margrethe Petersen huset, og hun solgte det til biografdirektør Svend Karlog, der drev Slotsbio i Frederiksværksgade. I 1964 blev de to matrikler samlet til en ejendom. I 1985 købte tømrer- og snedkermester Allan Svendsen huset, der var så faldefærdigt, at Allan Svendsen gennemførte en omfattende renovering af det. I 1991 blev det kåret som Årets Hus i Hillerød. Da Allan Svendsen døede i 2002 overtog sønnen Peter Svendsen. I 2006 flyttede pressefotograf John Jessen Hansen ind, og i 2019 solgte han huset til Hillerøds nuværende borgmester Kirsten Jensen og hendes mand Poul Sørensen.

- For mig betyder det, at vi nu bor der, at vi forvalter huset. Man skal prøve at passe på det, så det er så tæt, som det oprindeligt var, i hvert fald i det ydre. Skorstenen skulle f.eks. være taget ned, fordi den ikke har nogen funktion, men den valgte vi at få furet op, for den er en vigtig del af huset og dets historie, siger Kirsten Jensen, der fortæller, at der ofte er folk, der stopper og tager billeder af huset, når de kommer forbi.

- Der bliver taget selfier, og der er også folk, der er blevet gift, som har fået taget billeder med huset i baggrunden. Det er et sted, som danner kulisse. Vi har jo selv gået og tænkt på, hvordan det ville være at bo der, og huset er også en historie om, at der er nogle ting, som vi værner om her i området, siger Kirsten Jensen.

Lennart Webers bog om Hjulmandens hus koster 119,95 kroner og er udkommet.